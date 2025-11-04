Dziecko zginęło w wypadku w Dąbrowie Biskupiej. Zderzyły się tam dwa samochody

2025-11-04, 20:57  Monika Siwak/Redakcja
Śmiertelny wypadek w Dąbrowie Biskupiej/fot. KP PSP Inowrocław

Tragiczne wiadomości z powiatu inowrocławskiego. Niespełna czteroletnia dziewczynka zginęła w wypadku w Dąbrowie Biskupiej. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Jedna osoba - kobieta - została ranna.

Jak podaje policja, zderzyły się bmw, w którym jechał jedynie kierowca i ford, którym podróżowała matka z około czteroletnim dzieckiem, którego, mimo reanimacji, nie udało się uratować.

- O godzinie 19:22, w Dąbrowie Biskupiej, na terenie powiatu inowrocławskiego doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych - przekazał starszy kapitan Jarosław Skotnicki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.
- Na miejsce przyjechały cztery zastępy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, dwa zespoły ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec pogotowia ratunkowego. W wyniku zdarzenia, niestety, zginęła jedna osoba: dziecko w wieku około czterech lat. Druga osoba z ogólnymi obrażeniami ciała została przetransportowana do szpitala w Inowrocławiu.

Na trasie z Inowrocławia do Ciechocinka droga jest nieprzejezdna. Policja kieruje na objazdy.

Mówi starszy kapitan Jarosław Skotnicki z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu

Inowrocław

Region

