Pożar w miejscowości Rucewo w gm. Złotniki Kujawskie. Spłonęła opuszczona restauracja [zdjęcia]

2025-11-08, 09:19 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

W akcji brało udział 14 zastępów straży pożarnej/Fot. KM PSP Inowrocław

Strażacy dostali informację o tym zdarzeniu w sobotę, po godzinie 4:30. Na miejsce przyjechało 14 zastępów straży z Inowrocławia i Bydgoszczy.

- Na szczęście nie potwierdziliśmy osób poszkodowanych. Nie odnaleźliśmy w środku żadnej osoby. Działania jeszcze się nie skończyły. Trwa dogaszanie i oddymianie pomieszczeń - mówi Jarosław Skotnicki, oficer prasowy państwowej straży pożarnej w Inowrocławiu



Na razie nie wiadomo jaka była przyczyna pożaru. Na miejscu są utrudnienia w ruchu: jest zablokowany jeden pas, ruchem kieruje policja.