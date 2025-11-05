Dachowanie samochodu w powiecie żnińskim. Koniec utrudnienia [aktualizacja]

2025-11-05, 08:16 Redakcja

Wypadek w miejscowości Cotoń. Są utrudnienia w ruchu/fot. radiopik.pl

Do zdarzenia drogowego doszło na drodze ekspresowej S5 w miejscowości Cotoń w powiecie żnińskim. Z tego powodu pojawiły się utrudnienia w ruchu.

Po zdarzeniu auto osobowe leży na boku. Jedna osoba była przebadana przez Zespół Ratownictwa Medycznego, ale nie jest ranna.



Droga ekspresowa S5 jest zablokowana w kierunku Gniezna. Do wypadku doszło przed godziną 8:00.



AKTUALIZACJA:



Służby po 9:00 zakończyły pracę przy zdarzeniu. Ruch odbywa się już normalnie.