Świecie: Samochód dostawczy zjechał z drogi, wjechał na posesję i śmiertelnie potrącił kobietę

2025-11-09, 22:05 Maciej Wilkowski/Redakcja

Do tragedii doszło w niedzielę po godz. 19:00 w Świeciu, w okolicy skrzyżowania ulic PCK i Mostowej. Zginęła kobieta!

- O godz. 19.24 otrzymaliśmy zgłoszenie o pojeździe, który wjechał przez płot na posesję przy ul. Zielonej w Świeciu - opowiada kapitan Adam Gwizdała, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu. - Po dojeździe służb na miejsce, potwierdzono samochód dostawczy, który wjechał w tunel foliowy na terenie posesji. Ustalono, że pod samochodem znajduje się osoba poszkodowana. Po wydobyciu jej spod pojazdu, stwierdzono jej zgon.



Z informacji przekazanych Polskiemu Radiu PiK przez policję wynika, że 45-latek kierujący mercedesem sprinterem był nietrzeźwy. Miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Na łuku drogi nie dostosował prędkości do warunków i zjechał na teren działki, uprzednio przebijając płot i uderzając w znajdujący się tam ogrodowy tunel foliowy, w którym przebywała 52-latka.