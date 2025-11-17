2025-11-17, 17:10 Redakcja

Meteorolodzy ostrzegają: kujawsko-pomorskie drogi będą oblodzone. Zacznie się nocą/fot. Pixabay

Późnym wieczorem w poniedziałek mokra nawierzchnia dróg i chodników może miejscami zamarzać po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -1°C, a przy gruncie około -3°C.

Ostrzeżenie obejmuje powiaty: brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, nakielski, rypiński, sępoleński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski.

Utrudnienia mają się zakończyć we wtorek, 18 listopada około godz. 8:00.





Jaka pogoda w kraju?



W najbliższych dniach będzie pochmurno, wystąpią intensywne opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz burze śnieżne. Najchłodniej, do minus 10 st. C, będzie na Podhalu w nocy z wtorku na środę - powiedział synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk. Jaka pogoda w kraju?W najbliższych dniach będzie pochmurno, wystąpią intensywne opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz burze śnieżne. Najchłodniej, do minus 10 st. C, będzie na Podhalu w nocy z wtorku na środę - powiedział synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Kowalczuk.





W poniedziałek będzie przeważnie pochmurno, z przejaśnieniami jedynie na północnym zachodzie. Opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu prognozowane są na południu oraz na Pomorzu. Nad samym morzem możliwe wystąpienie słabych burz z opadem krupy śnieżnej. Na południu kraju opady deszczu okresami będą intensywne, z sumą opadów do około 15-25 mm, a na południu Małopolski i na Podkarpaciu do 35 mm. W górach opady śniegu, z przyrostem pokrywy w Sudetach i Beskidach o około 15 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na północnym wschodzie, około 7-8 st. C w centrum, do 12 st. C na krańcach południowo-wschodnich.





Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Nad morzem, lokalnie na Podkarpaciu, porywy wiatru do 60 km/h. Najsilniejsze porywy, do 100 km/h, wystąpią w Sudetach i w Bieszczadach. Na szczytach gór możliwe są także zawieje oraz zamiecie śnieżne.





W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie będzie duże, z okresowymi przejaśnieniami. Prognozowane są przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południowym wschodzie suma opadów wyniesie do 15 litrów na metr kwadratowy. W Bieszczadach przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm. Na Pomorzu Zachodnim natomiast przyrost pokrywy do około 5 cm. Miejscami na drogach i chodnikach ślisko.





Temperatura minimalna w nocy wyniesie przeważnie od minus 3 st. C do 0 st. C. Najcieplej będzie na Wybrzeżu i na południowym wschodzie, około 3 st. C. Wiatr będzie umiarkowany oraz porywisty. W Karpatach porywy do 75 km/h, a na szczytach Sudetów do 90 km/h. Na szczytach gór możliwe zawieje i zamiecie śnieżne.





We wtorek zachmurzenie będzie przeważnie duże. Okresami możliwe przejaśnienia. Na przeważającym obszarze kraju prognozowane są przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a na zachodzie także opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich, około 3-5 st. C na przeważającym obszarze, do 6 st. C nad samym morzem.





Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty na zachodzie i północnym zachodzie. Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią w Sudetach, do 70 km/h. Ponownie prognozowane są także zawieje i zamiecie śnieżne w górach.





W nocy z wtorku na środę na południu liczne rozpogodzenia. Na północy zachmurzenie przeważnie duże z opadami deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Prognozowany jest znaczny spadek temperatury, zwłaszcza na południu. Temperatura minimalna wyniesie od minus 5 st. C na południu, do około 0 st. C w centrum i na północy. Najcieplej będzie nad morzem, do 3 st. C. Lokalnie na Podhalu i w rejonach podgórskich Karpat możliwe są spadki temperatury nawet do około minus 10 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany nad samym morzem, porywisty, południowy i południowo-zachodni.