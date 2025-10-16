„Spadło tylko 150 ml deszczu, obawialiśmy się. Jednak był to dobry rok”. Rolnicy podsumowali zbiory kukurydzy

2025-10-16, 21:14  Marcin Glapiak/Redakcja
Rolnicy z regionu podsumowali zbiory kukurydzy/fot.: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

W Polanowicach pod Kruszwicą podsumowano tegoroczne zbiory kukurydzy w regionie. Mowa o Dniu Pola zorganizowanym przez tamtejszy zakład zajmujący się hodowlą zwierząt i nasiennictwem. Tegoroczne plony są zadowalające, ale pogoda niemal do ostatnich chwil trzymała rolników w niepewności.

– Był to dobry rok. Oczywiście na samym początku obawialiśmy się tej sytuacji, że będzie mało deszczu. Zawsze powtarzam, że gospodarstwo w Polanowicach ma bardzo dobre gleby, ale największym mankamentem jest to, że nie mamy odpowiedniej ilości deszczu. Przypomnę, że od 1 stycznia do 1 czerwca, bo sprawdzałem sytuację, spadło u nas tylko 150 mililitrów deszczu. To jest bardzo mało. Obawialiśmy się o te plony kukurydzy. Potem przyszedł deszcz, który pozwolił na to, że uprawy się rozwinęły. Plony są zadowalające – mówił Piotr Jackowski, prezes zarządu Hodowla Zwierząt i Nasiennictwo Roślin Polanowice.

Mówił Piotr Jackowski

