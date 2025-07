Tu rolnicy mogą podejrzeć najnowsze rozwiązania. Targi i Dni Pola w Minikowie

2025-07-05, 15:24 Ireneusz Sanger/Redakcja

Prezentowany jest m.in. kombajn z układem gąsienicowym, mający ponad 700 koni mocy/fot. Ireneusz Sanger

W Minikowie odbywają się Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe Agro-Tech oraz Kujawsko-Pomorskie Dni Pola. Swoją ofertę prezentują firmy i instytucje z branży rolniczej i okołorolniczej. To najważniejsza tego typu impreza w Polsce północnej.

– Mamy 300 wystawców z maszynami, różnego rodzaju sprzęty, materiał nasienny… W tym roku z wiadomych przyczyn nie odbędzie się regionalna wystawa zwierząt – w zamian za to przygotowaliśmy dla hodowców wykłady – mówi Łukasz Urbański, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie.



Corocznie organizujemy to wydarzenie, aby rolnicy z regionu, ale także całej Polski mogli zapoznać się z postępem hodowlanym, ale także rozwiązaniami ochrony, nawożenia, z tym, co dzieje się aktualnie w rolnictwie – wyjaśnia Radosław Nowicki, dyrektor Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Politechniki Bydgoskiej. – Na naszej kolekcji znajduje się aktualnie 500 unikalnych poletek z odmianami, ale także obiektami porównującymi rożne technologie uprawy. Oprócz tego jest kilkanaście obiektów z demonstracjami mikrobiologicznych rozwiązań w rolnictwie – to wszystko na 13 ha powierzchni. Dodatkowo możemy obserwować pokazy zielonkowe, które są z nami już od dwóch lat – dodaje.



Na pierwszy dzień targów zaplanowano debatę dotyczącą przyszłości hodowli zwierzęcej w Polsce oraz wręczenie nagród dla najlepszych i najbezpieczniejszych gospodarstw rolnych w regionie.



Targi i Dni Pola w Minikowie w sobotę i w niedzielę trwają od 10:00 do 17:00. W tym czasie można spodziewać się korków na drodze nr 10 między Bydgoszczą a Nakłem. Alternatywą może być trasa przez Potulice.