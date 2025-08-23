W Cukrowni Nakło nad Notecią rozpoczęła się 144. kampania cukrownicza

2025-08-23, 07:55  Ireneusz Sanger / Redakcja
Tak z zewnątrz prezentuje się Cukrownia Nakło nad Notecią. / Fot. Ireneusz Sanger

Tak z zewnątrz prezentuje się Cukrownia Nakło nad Notecią. / Fot. Ireneusz Sanger

- Rozpalenie pieców wapiennych poprzedza uruchomienie właściwego procesu produkcji cukru - tłumaczy Czesław Muszyński - dyrektor nakielskiej cukrowni.

- Rozpalanie to jeden z elementów procesu technologicznego. Potrzebne jest do otrzymania mleka wapiennego i gazu, który pozwoli oczyścić sok z zanieczyszczeń, które się w nim znajdują - mówi. - W poniedziałek (25 sierpnia) rozpoczynamy skup buraków połączony z rozruchem cukrowni. Dzień później rozpoczniemy ich krojenie.

W przerwie technologicznej w cukrowni Nakło oprócz niezbędnych prac remontowych wybudowana została instalacja odsiarczania spalin kotłowych, co znacznie zmniejszy wpływ zakładu na środowisko.

Nakło jest jedną z 7 cukrowni Krajowej Grupy Spożywczej. W kolejnej w naszym regionie - w Kruszwicy - kampania cukrownicza rozpocznie się w przyszłym tygodniu.

- W tym roku ilość produkowanego cukru w Cukrowni Nakło będzie prawdopodobnie zbliżona do rekordowej ilości z ubiegłego roku, która osiągnęła poziom 144-145 tys. ton - mówi Czesław Muszyński.

Tymczasem ceny cukru w handlu są na rekordowo niskim poziomie, co budzi obawy zarówno plantatorów buraków cukrowych, jak i producentów cukru.

Relacja Ireneusz Sangera

Nakło

Region

Jak stawiać granice Dlaczego używki tak nas kręcą Odpowiedzi poznamy na warsztatach w Toruniu

Jak stawiać granice? Dlaczego używki tak nas kręcą? Odpowiedzi poznamy na warsztatach w Toruniu

2025-08-22, 21:22
Kontrowersje wokół wsparcia dla branży hotelowo-gastronomicznej

Kontrowersje wokół wsparcia dla branży hotelowo-gastronomicznej

2025-08-22, 21:07
Miliardy złotych z funduszy unijnych na kolej w Kujawsko-Pomorskiem

Miliardy złotych z funduszy unijnych na kolej w Kujawsko-Pomorskiem

2025-08-22, 19:05
Wypadek w Nowym Dworze i Koronowie. Pas w stronę Bydgoszczy zablokowany

Wypadek w Nowym Dworze i Koronowie. Pas w stronę Bydgoszczy zablokowany

2025-08-22, 18:28
Wypadek pod Grudziądzem. DK 55 w miejscowości Zarośle zablokowana

Wypadek pod Grudziądzem. DK 55 w miejscowości Zarośle zablokowana

2025-08-22, 18:03
Rozpoznajesz tego mężczyznę Jest poszukiwany w związku z kradzieżą

Rozpoznajesz tego mężczyznę? Jest poszukiwany w związku z kradzieżą

2025-08-22, 16:15
Wypadek na A1 w kierunku Łodzi. Jedna osoba ranna

Wypadek na A1 w kierunku Łodzi. Jedna osoba ranna

2025-08-22, 15:19
Myszki nowym symbolem Bydgoszczy W mieście pojawiły się kolejne figurki

Myszki nowym symbolem Bydgoszczy? W mieście pojawiły się kolejne figurki

2025-08-22, 14:55
Wielki pożar w centrum Torunia Palił się budowany budynek straży pożarnej

Wielki pożar w centrum Torunia! Palił się budowany budynek straży pożarnej

2025-08-22, 13:18

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę