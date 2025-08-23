W Cukrowni Nakło nad Notecią rozpoczęła się 144. kampania cukrownicza

2025-08-23, 07:55 Ireneusz Sanger / Redakcja

Tak z zewnątrz prezentuje się Cukrownia Nakło nad Notecią. / Fot. Ireneusz Sanger

- Rozpalenie pieców wapiennych poprzedza uruchomienie właściwego procesu produkcji cukru - tłumaczy Czesław Muszyński - dyrektor nakielskiej cukrowni.

- Rozpalanie to jeden z elementów procesu technologicznego. Potrzebne jest do otrzymania mleka wapiennego i gazu, który pozwoli oczyścić sok z zanieczyszczeń, które się w nim znajdują - mówi. - W poniedziałek (25 sierpnia) rozpoczynamy skup buraków połączony z rozruchem cukrowni. Dzień później rozpoczniemy ich krojenie.



W przerwie technologicznej w cukrowni Nakło oprócz niezbędnych prac remontowych wybudowana została instalacja odsiarczania spalin kotłowych, co znacznie zmniejszy wpływ zakładu na środowisko.



Nakło jest jedną z 7 cukrowni Krajowej Grupy Spożywczej. W kolejnej w naszym regionie - w Kruszwicy - kampania cukrownicza rozpocznie się w przyszłym tygodniu.



- W tym roku ilość produkowanego cukru w Cukrowni Nakło będzie prawdopodobnie zbliżona do rekordowej ilości z ubiegłego roku, która osiągnęła poziom 144-145 tys. ton - mówi Czesław Muszyński.



Tymczasem ceny cukru w handlu są na rekordowo niskim poziomie, co budzi obawy zarówno plantatorów buraków cukrowych, jak i producentów cukru.