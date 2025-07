Pogoda nie rozpieszcza rolników! To może się odbić na jakości ziarna

37-latek podejrzany o atak z użyciem noża został we wtorek (22 lipca) doprowadzony do prokuratury i usłyszał zarzut. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec… Czytaj dalej »

– Pogoda nas nie rozpieszcza, staramy się znaleźć okna pogodowe. Wczoraj do późnych godzin popołudniowych kosiliśmy, potem prasowaliśmy – co prawda mokrą – słomę, w nocy zwaliliśmy zboże, a dzisiaj od rana już pada – opowiadał Tomasz Pałczyński, rolnik z Czarża w powiecie bydgoskim. Żniwa jęczmienia już zakończył. – Było tylko kilka hektarów, ale reszta zbóż jeszcze jest mokra i czeka. Na polach mam jeszcze tylko pszenicę, ale sąsiedzi mają jeszcze inne zboża – działamy razem, więc martwimy się o wszystkich – dodał. Tegoroczne żniwa są wyjątkowo trudne. Pogoda może odbić się też na jakości ziarna. Więcej w relacji poniżej.

