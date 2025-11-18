Dzieci czekają na nowych rodziców. Centrum w Świeciu: Mamy kryzys pieczy zastępczej

2025-11-18, 15:19 Marcin Doliński/Redakcja

Kryzys rodzin zastępczych/fot. Pixabay

Te statystyki mogą przerażać. Coraz więcej dzieci jest odbieranych biologicznym rodzicom. Wszystko przez przemoc, alkohol i bezradność. W powiecie świeckim takich interwencji z roku na rok przybywa.

– To olbrzymi kryzys pieczy zastępczej, dlatego coraz więcej dzieci potrzebuje pomocy i jest odbierane swoim biologicznym rodzicom – poinformowała Karolina Gapska-Kostrzewa, dyrektor powiatowego centrum pomocy rodzinie w Świeciu. – To trudniejsze interwencje z tego względu, że nieraz są to ich liczne rodzeństwa. Umieszczenie kilkoro dzieci w jednej rodzinie graniczy z cudem. Nie mamy tylu miejsc dla dzieci w rodzinach zastępczych, ile byśmy chcieli. W prawie każdej są dzieci w większej liczbie, niż powinny.



Rodzinne dramaty zdarzają się coraz częściej przez nieodpowiedzialne zachowania rodziców. Są trzy główne powody takiego stanu rzeczy. – Często jest to przemoc, uzależnienie rodziców i bezradność opiekuńczo-wychowawcza – dodała Gapska-Kostrzewa.



Pod koniec 2024 roku na umieszczenie w pieczy zastępczej czekało ponad 1100 dzieci. Pod koniec marca tego roku było ich już prawie 2000. To wzrost o ponad 60 procent. Dodajmy, że tylko w Bydgoszczy nowych rodzin zastępczych szuka teraz piętnaścioro dzieci.