Wojewoda Michał Sztybel: Na kolei w naszym regionie jest bezpiecznie [Rozmowa Dnia]

2025-11-18, 08:56  Agnieszka Marszał/Redakcja
Wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel/fot. Izabela Langner

- W Kujawsko-Pomorskiem nie występują żadne nadzwyczajne zdarzenia na kolei, co nie znaczy, że nie dochodzi do aktów dywersji w innych obszarach - mówił w „Rozmowie Dnia" wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel.

W związku z uszkodzeniem infrastruktury kolejowej na trasie Warszawa Wschodnia-Dorohusk, prokuratura wszczęła w poniedziałek śledztwo w sprawie aktów dywersji o charakterze terrorystycznym. Premier zapowiedział na dziś nadzwyczajne posiedzenie rządowego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego.

W „Rozmowie Dnia" pytaliśmy o bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w naszym regionie. Gościem PR PiK był wojewoda kujawsko-pomorski.

- Na kolei w naszym regionie jest bezpiecznie - zapewniał w „Rozmowie Dnia” Michał Sztybel. Jak mówił, sytuacja jest na bieżąco monitorowana. - Otrzymujemy raporty ze spółek kolejowych, w naszym województwie nie występują żadne nadzwyczajne zdarzenia, jeżeli chodzi o linie kolejowe. Jednocześnie jednak nie przyzwyczajałbym się do tego, że teraz tylko na liniach kolejowych cokolwiek będzie się działo –podkreślał wojewoda. - Akty dywersji, sabotażu dzieją się od dłuższego czasu. Nie chcę wskazywać na konkretne zdarzenia, bo to też może budzić niepotrzebny niepokój, ale wczoraj chociażby słyszeliśmy informacje o bardzo dużych akcjach CBŚP, dotyczących fałszywych alarmów bombowych w budynkach publicznych, takich jak szkoły. Jest to pewien element większego ciągu zdarzeń – były m.in. ataki na systemy informatyczne, wlatywanie rosyjskich dronów w naszą przestrzeń powietrzną. Te działania są zakrojone na szeroką skalę. W naszym województwie na przykład wydaliśmy już dwa razy więcej odmów pobytu osobom, które zagrażają bezpieczeństwu państwa, niż to miało miejsce na przykład w latach poprzednich. (...)

Cała rozmowa poniżej.

PR PiK - Rozmowa Dnia - Michał Sztybel

