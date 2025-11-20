Dlaczego wskaźnik dzietności w Polsce jest tak niski? Profesor UMK w Toruniu w „Rozmowie Dnia”

Prof. Elżbieta Grzelak-Kostulska/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras
Rządowa Rada Ludnościowa ogłosiła w ubiegłym tygodniu raport, z którego wynika, że wskaźnik dzietności Polski za lata 2023-2024 wyniósł zaledwie 1,1. Czy da się jeszcze odwrócić niekorzystne trendy? Jakie skutki to niesie dla Polski?
Gościem Adriany Andrzejewskiej-Kuras w porannej „Rozmowie Dnia" była prof. Elżbieta Grzelak-Kostulska, dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMK w Toruniu.
Z raportu wynika, że Polska ma jeden z niższych na świecie wskaźników dzietności. Gość Polskiego Radia PiK uważa, że głównym czynnikiem jest szeroko rozumiany brak poczucia bezpieczeństwa. - W naszym sąsiedztwie toczy się otwarty konflikt zbrojny - mówiła profesor Grzelak-Kostulska. - Poza tym młodzi ludzie, którzy wchodzą na rynek pracy mają obawy, czy znajdą odpowiednie zatrudnienie, czy będą mieli możliwość założenia rodziny i kupna mieszkania. Nie wiedzą też, jakie będzie jutro ich dzieci. Kolejnym mocno akcentowanym w raporcie elementem jest kwestia zdrowia reprodukcyjnego. Co dość niepokojące, w dalszym ciągu utrzymuje się dość wysoki poziom współczynnika zgonów wywołanych chorobami układu krążenia oraz chorobami nowotworowymi.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę