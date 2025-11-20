Dlaczego wskaźnik dzietności w Polsce jest tak niski? Profesor UMK w Toruniu w „Rozmowie Dnia”

2025-11-20, 08:50  Adriana Andrzejewska-Kuras/Redakcja
Prof. Elżbieta Grzelak-Kostulska/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras

Prof. Elżbieta Grzelak-Kostulska/fot. Adriana Andrzejewska-Kuras

Rządowa Rada Ludnościowa ogłosiła w ubiegłym tygodniu raport, z którego wynika, że wskaźnik dzietności Polski za lata 2023-2024 wyniósł zaledwie 1,1. Czy da się jeszcze odwrócić niekorzystne trendy? Jakie skutki to niesie dla Polski?

Gościem Adriany Andrzejewskiej-Kuras w porannej „Rozmowie Dnia" była prof. Elżbieta Grzelak-Kostulska, dyrektor Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMK w Toruniu.

Z raportu wynika, że Polska ma jeden z niższych na świecie wskaźników dzietności. Gość Polskiego Radia PiK uważa, że głównym czynnikiem jest szeroko rozumiany brak poczucia bezpieczeństwa. - W naszym sąsiedztwie toczy się otwarty konflikt zbrojny - mówiła profesor Grzelak-Kostulska. - Poza tym młodzi ludzie, którzy wchodzą na rynek pracy mają obawy, czy znajdą odpowiednie zatrudnienie, czy będą mieli możliwość założenia rodziny i kupna mieszkania. Nie wiedzą też, jakie będzie jutro ich dzieci. Kolejnym mocno akcentowanym w raporcie elementem jest kwestia zdrowia reprodukcyjnego. Co dość niepokojące, w dalszym ciągu utrzymuje się dość wysoki poziom współczynnika zgonów wywołanych chorobami układu krążenia oraz chorobami nowotworowymi.

Cała rozmowa poniżej.

Więcej naszych „Rozmów Dnia" TUTAJ.

PR PiK - Rozmowa Dnia - Elżbieta Grzelak-Kostulska

