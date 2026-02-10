Rusza kolejna edycja programu wsparcia dla osób w trudnej sytuacji. Mogą iść do pracy

2026-02-10, 16:10 Robert Duliński/DW

Osoby w trudnej sytuacji życiowej mogą podjąć odpłatną pracę w instytucjach publicznych, takich jak przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej/ Fot. Pexels, zdjęcie ilustracyjne

Program „Prace Społecznie Użyteczne” to forma aktywizacji zawodowej osób zmagających się z trudnościami życia codziennego, będącymi pod opieką miejskich ośrodków pomocy społecznej.

Osoby w trudnej sytuacji życiowej mogą podjąć odpłatną pracę w instytucjach publicznych, takich jak przedszkola, szkoły, domy pomocy społecznej, instytucje kulturalne, stowarzyszenia czy organizacje charytatywne. Wszystko w ramach programu „Prace Społecznie Użyteczne”.



- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wpisuje na listę potencjalnych kandydatów do takich prac. My zaś zapraszamy ich po skierowania i zaczynają pracę - mówi Magdalena Dąbrowska z Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia.



Ci, którzy zdecydują się zaangażować, będą pracowali po 10 godzin w tygodniu.



- To jest wchodzenie powoli na rynek pracy. Za taką pracę przysługuje wynagrodzenie - 31 zł i 40 groszy za godzinę - dodaje Magdalena Dąbrowska.



Dwoje pracowników zostanie przydzielonych do pomocy w stowarzyszeniu Serce Torunia. Organizacja bierze udział w tym programie po raz trzeci i pozytywnie go ocenia.



- Pomagają nam w kuchni czy przy pracach porządkowych, we wszystkich działaniach, jakie podejmujemy - mówi Sylwia Łukasiak z Serca Torunia.



Osoby zatrudnione w ramach programu będą wykonywały pracę do listopada.



Więcej w relacji Roberta Dulińskiego.

