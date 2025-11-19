Wojewoda Michał Sztybel: Okolice dworców są patrolowane przez służby, ale nie ma zagrożenia

2025-11-19, 11:55  Tatiana Adonis/Redakcja
Wojewoda Michał Sztybel uspokoja: Codzienne otrzymuję raporty, które nie wskazują na nic nadzwyczajnego. / Fot. Izabela Langne / archiwumr

Po akcie dywersji na trasie Warszawa–Lublin premier Donald Tusk wprowadził trzeci stopień alarmowy Charlie na określonych liniach kolejowych.

- Tory w województwie kujawsko pomorskim są cały czas monitorowane, ale nie ma to nic wspólnego z zagrożeniem - mówi Michał Sztybel. - Jednocześnie trwają patrole Służby Ochrony Kolei oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. W rejonie dworców czy węzłów kolejowych obecne jest wojsko. Uspokajam, że jest to tylko procedura sprawdzania, która nie oznacza wyższego niż gdziekolwiek indziej poziomu zagrożenia w naszym województwie.

Jak zapewnia wojewoda - codzienne otrzymuje raporty, które nie wskazują na nic nadzwyczajnego.

- Niestety jako Polska cały czas jesteśmy obiektem prowokacji. Na terenie kraju próbują być realizowane dywersje i sabotaże - mówi.

Mówi wojewoda kujawsko-pomorski Michał Sztybel

