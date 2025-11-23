Jedna z atrakcji turystycznych Grudziądza doczeka się remontu! Tak obecnie wygląda [zdjęcia]

2025-11-23, 17:26  Marcin Doliński / Redakcja
Tak obecnie prezentują się zabytkowe schody. / Fot. Marcin Doliński

Tak obecnie prezentują się zabytkowe schody. / Fot. Marcin Doliński

Są wyszczerbione, popękane i brzydkie. Zbytkowe schody prowadzące ze starówki na Błonia Nadwiślańskie w Grudziądzu już niedługo zmienią swoje oblicze.

- Schody czeka kompleksowa modernizacja. Poprawi się nie tylko estetyka, ale także bezpieczeństwo tego miejsca - mówi Karol Piernicki, rzecznik prezydenta Grudziądza. - Aktualnie są w opłakanym stanie. Cały projekt modernizacyjny uwzględniany był z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Po remoncie schody odzyskają swój historyczny wygląd. Mają być nawet odtworzone bramki wejściowe od strony ulicy Spichrzowej.

Schody mają zostać wyremontowane do rozpoczęcia sezonu letniego.

Mówi Karol Piernicki, rzecznik prezydenta Grudziądza.

Tak obecnie prezentują się zabytkowe schody. / Fot. Marcin Doliński

