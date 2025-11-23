Jedna z atrakcji turystycznych Grudziądza doczeka się remontu! Tak obecnie wygląda [zdjęcia]

2025-11-23, 17:26 Marcin Doliński / Redakcja

Tak obecnie prezentują się zabytkowe schody. / Fot. Marcin Doliński

Są wyszczerbione, popękane i brzydkie. Zbytkowe schody prowadzące ze starówki na Błonia Nadwiślańskie w Grudziądzu już niedługo zmienią swoje oblicze.

- Schody czeka kompleksowa modernizacja. Poprawi się nie tylko estetyka, ale także bezpieczeństwo tego miejsca - mówi Karol Piernicki, rzecznik prezydenta Grudziądza. - Aktualnie są w opłakanym stanie. Cały projekt modernizacyjny uwzględniany był z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Po remoncie schody odzyskają swój historyczny wygląd. Mają być nawet odtworzone bramki wejściowe od strony ulicy Spichrzowej.



Schody mają zostać wyremontowane do rozpoczęcia sezonu letniego.