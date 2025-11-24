Miejsce ewakuacji mieszkańców powstaje w Grudziądzu. Inwestycja pochłonie 2 miliony złotych

2025-11-24, 12:55  Marcin Doliński/Redakcja
Grudziądz, ulica Portowa, budowane miejsce ewakuacji dla mieszkańców/fot. Marcin Doliński

Grudziądz, ulica Portowa, budowane miejsce ewakuacji dla mieszkańców/fot. Marcin Doliński

Przy ulicy Portowej, wzdłuż brzegów Wisły powstaje schronienie na wypadek sytuacji kryzysowej lub wojny. Inwestycja sfinansowana została z pieniędzy rządowych w ramach Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

Plac będzie miał wymiary 100 na 80 metrów. W czasie kryzysu posłuży jako miejsce ewakuacji przez Wisłę dla mieszkańców Grudziądza. W czasie pokoju plac ten będzie pełnił funkcję bezpłatnego parkingu.

- Będzie to punkt, w którym mieszkańcy Grudziądza będą się gromadzić w sytuacji kryzysowej, a także miejsce ewentualnej dalszej ewakuacji czy gromadzenia się służb biorących udział w akcjach. Nie mówimy tutaj tylko o sytuacji konfliktu zbrojnego, ale także o tych kryzysowych, gdzie będzie zarządzona konieczność ewakuacji ludności - przekazał Karol Piernicki, rzecznik prezydenta Grudziądza.

Prace zakończą się jeszcze przed świętami.

Relacja Marcina Dolińskiego

