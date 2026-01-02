Pętla Las Gdański w Bydgoszczy staje się placem budowy. Będą zmiany dla pasażerów

2026-01-02, 09:50 Damian Klich/Redakcja

Zmiany w kursowaniu tramwajów w Bydgoszczy będą obowiązywały od 7 stycznia/ fot. Dorota Witt

Dodatkowe tory sprawią, że tramwaje będą mogły się wymijać bez konieczności wycofywania, ale zmian na pętli Las Gdański w Bydgoszczy ma być więcej.

W środę (7 stycznia) rozpocznie się rozbudowa pętli tramwajowej Las Gdański w Bydgoszczy.



- Dzięki tej inwestycji linie kursujące do Myślęcinka zyskają między innymi nowe, własne perony - mówi Katarzyna Muszyńska, rzeczniczka Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.



Będą zielone torowiska, a infrastruktura zostanie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz do nowego taboru.



- W ramach inwestycji powstanie nowoczesna pętla oraz budynek socjalny, w którym motorniczowie będą mogli odpocząć i zjeść posiłek podczas zaplanowanych przerw. Przebudowana zostanie także przyległa do pętli część ulicy Rekreacyjnej. Powstaną także wyniesione przejścia dla pieszych, co poprawi bezpieczeństwo. W związku z tym etapem, w drugiej połowie stycznia, zamknięta dla ruchu zostanie część ulicy Rekreacyjnej na odcinku od wysokości bezpłatnego parkingu do końca pętli tramwajowej - zapowiada Katarzyna Muszyńska.



Zmiany w kursowaniu tramwajów z pętli Las Gdański w Bydgoszczy



Pasażerowie muszą się liczyć ze zmianami w kursowaniu linii tramwajowych numer 1, 2 oraz 10:



linia nr 1 zostanie zawieszona,

linia nr 2 od przystanku Gdańska/Chodkiewicza zostanie skierowana przez ul. Chodkiewicza do pętli Bielawy,

linia nr 10 od przystanku Rondo Jagiellonów zostanie skierowana ulicami Focha i Nakielską do pętli Wilczak.