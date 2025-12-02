Zakończył się przetarg na rozbudowę pętli tramwajowej Las Gdański w Bydgoszczy
Za realizację projektu będzie odpowiadać warszawska firma Balzola. Prace rozpoczną się na początku przyszłego roku.
Na pętli powstanie łącznie 5 peronów - wszystkie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz do nowych tramwajów. Będą nowoczesne wiaty, budynek socjalny dla motorniczych i przede wszystkim dużo zieleni.
Wartość kontraktu to prawie 16 milionów złotych, z wykorzystaniem Funduszy Europejskich na Klimat, Infrastrukturę i Środowisko.
Prace mają potrwać około roku.