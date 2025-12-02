Zakończył się przetarg na rozbudowę pętli tramwajowej Las Gdański w Bydgoszczy

2025-12-02, 14:03  Natasza Trzebuchowska / Redakcja
Tak ma wyglądać nowa pętla tramwajowa z lotu ptaka. / Fot. ZDMiKP w Bydgoszczy

Za realizację projektu będzie odpowiadać warszawska firma Balzola. Prace rozpoczną się na początku przyszłego roku.

Na pętli powstanie łącznie 5 peronów - wszystkie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz do nowych tramwajów. Będą nowoczesne wiaty, budynek socjalny dla motorniczych i przede wszystkim dużo zieleni.

Wartość kontraktu to prawie 16 milionów złotych, z wykorzystaniem Funduszy Europejskich na Klimat, Infrastrukturę i Środowisko.

Prace mają potrwać około roku.

