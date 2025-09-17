Na ponad 40 bydgoskich przejściach będzie jaśniej. Miasto zakłada nowe lampy [lista miejsc]

2025-09-17, 15:42  Agata Raczek/Redakcja
Kolejne przejścia dla pieszych w Bydgoszczy zostaną doświetlone/fot. bydgoszcz.pl

Kolejne przejścia dla pieszych w Bydgoszczy zostaną doświetlone/fot. bydgoszcz.pl

Kolejne przejścia dla pieszych w Bydgoszczy zostaną doświetlone. Nowoczesne lampy zostaną zamontowane na ponad czterdziestu przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych, m.in. na: Poznańskiej, Szpitalnej, Gdańskiej, Bałtyckiej i Wyzwolenia.

Jak podkreślają drogowcy: lepiej doświetlone przejścia, to większe bezpieczeństwo. Nowoczesne oświetlenie na przejściach pozwala kierowcom znacznie wcześniej dostrzec pieszych i odpowiednio zareagować. W ostatnich latach bydgoski zarząd dróg doświetlił przejścia w ponad stu lokalizacjach.

Aktualnie realizowane zadanie podzielone zostało na cztery części. W ich ramach doświetlone zostaną następujące przejścia i przejazdy rowerowe:
  • ul. Chocimska / Kościuszki
  • ul. Nakielska / Trentowskiego
  • ul. Poznańska / Wierzbickiego
  • ul. Poznańska / Św. Trójcy
  • ul. Poznańska / przy Kwadracie
  • ul. Poznańska / Chwytowo
  • ul. Grudziądzka / Teskowej
  • ul. Szubińska / Schulza
  • ul. Filtrowa 27 przy Żabce
  • ul. Morska 4a
  • ul. Powstańców Wlkp 63
  • ul. Czerwonego Krzyża / Władysława IV
  • ul. Chemiczna / Mokra
  • ul. Szpitalna / ul. Modrakowa
  • ul. Konopnickiej / Ugory
  • ul. Brzozowa / Konopnickiej
  • ul. Brzozowa / Orzeszkowej
  • ul. Piękna / Gołębia
  • ul. Piękna / Orla
  • ul. Piękna / Strzelecka
  • ul. Piękna / Kossaka
  • ul. Ujejskiego / Polna
  • ul. Gdańska / Dwernickiego
  • ul. Gdańska / Leśna
  • ul. Skarżyńskiego 7
  • ul. Swobodna / Piłsudskiego
  • ul. Paderewskiego przy Filharmonii
  • ul. Romanowskiej przy Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2
  • ul. Fabryczna / Składowa
  • ul. Bałtycka 59
  • ul. Głowackiego 51
  • ul. Kasztelańska / Mączna
  • ul. Akademicka / Pałubickiego
  • ul. Przemysłowa 26
  • ul. Wyzwolenia / Styki
  • ul. Wyzwolenia 31
Nowoczesne oświetlenie w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego jest również montowane na przejściach dla pieszych znajdujących się na ulicy Inowrocławskiej na odcinku od ul. Bielickiej do ul. Biedaszkowo. Dzięki BBO doświetlonych zostanie również osiem przejść dla pieszych na Górzyskowie.

Bydgoszcz

Region

Przesunęli samochód, żeby tramwaj mógł przejechać. Tak parkują na ul. Gdańskiej [ZOBACZ]

Przesunęli samochód, żeby tramwaj mógł przejechać. Tak parkują na ul. Gdańskiej [ZOBACZ!]

2025-09-17, 16:00
Antoni K., syn byłego prezesa TVP miał zgwałcić małoletnią. Prokuratura w Toruniu postawiła zarzut

Antoni K., syn byłego prezesa TVP miał zgwałcić małoletnią. Prokuratura w Toruniu postawiła zarzut

2025-09-17, 15:59
Uwaga Na budowie w Toruniu znaleziono pocisk artyleryjski. Przyjechali saperzy [AKTUALIZACJA]

Uwaga! Na budowie w Toruniu znaleziono pocisk artyleryjski. Przyjechali saperzy [AKTUALIZACJA]

2025-09-17, 14:44
Inni kierowcy zatrzymali pijanego 43-latka. Miał ponad 3 promile i prowadził samochód

Inni kierowcy zatrzymali pijanego 43-latka. Miał ponad 3 promile i prowadził samochód!

2025-09-17, 14:19
Ewakuacja szkoły, budowa przesłony. Ćwiczenia Wysoka Fala 25 w Ciechocinku [zdjęcia, wideo]

Ewakuacja szkoły, budowa przesłony. Ćwiczenia „Wysoka Fala 25" w Ciechocinku [zdjęcia, wideo]

2025-09-17, 12:34
Kwiaty, modlitwa i jedzenie inspirowane kuchnią wojenną. Obchody 86. rocznicy agresji ZSRR na Polskę

Kwiaty, modlitwa i jedzenie inspirowane kuchnią wojenną. Obchody 86. rocznicy agresji ZSRR na Polskę

2025-09-17, 11:37
Każdy z nas korzysta z ich badań Bydgoski zjazd zootechników, debatują o hodowli zwierząt

Każdy z nas korzysta z ich badań! Bydgoski zjazd zootechników, debatują o hodowli zwierząt

2025-09-17, 10:45
Prof. Magdalena Mateja o dezinformacji. Spanikowanym społeczeństwem łatwiej manipulować [Rozmowa Dnia]

Prof. Magdalena Mateja o dezinformacji. „Spanikowanym społeczeństwem łatwiej manipulować" [Rozmowa Dnia]

2025-09-17, 08:58
Włocławek robi przegląd schronów z czasów zimnej wojny. W planie modernizacja

Włocławek robi przegląd schronów z czasów „zimnej wojny". W planie modernizacja

2025-09-16, 20:00

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę