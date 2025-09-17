Na ponad 40 bydgoskich przejściach będzie jaśniej. Miasto zakłada nowe lampy [lista miejsc]

Kolejne przejścia dla pieszych w Bydgoszczy zostaną doświetlone/fot. bydgoszcz.pl
Kolejne przejścia dla pieszych w Bydgoszczy zostaną doświetlone. Nowoczesne lampy zostaną zamontowane na ponad czterdziestu przejściach dla pieszych i przejazdach rowerowych, m.in. na: Poznańskiej, Szpitalnej, Gdańskiej, Bałtyckiej i Wyzwolenia.
Jak podkreślają drogowcy: lepiej doświetlone przejścia, to większe bezpieczeństwo. Nowoczesne oświetlenie na przejściach pozwala kierowcom znacznie wcześniej dostrzec pieszych i odpowiednio zareagować. W ostatnich latach bydgoski zarząd dróg doświetlił przejścia w ponad stu lokalizacjach.
Aktualnie realizowane zadanie podzielone zostało na cztery części. W ich ramach doświetlone zostaną następujące przejścia i przejazdy rowerowe:
ul. Chocimska / Kościuszki
ul. Nakielska / Trentowskiego
ul. Poznańska / Wierzbickiego
ul. Poznańska / Św. Trójcy
ul. Poznańska / przy Kwadracie
ul. Poznańska / Chwytowo
ul. Grudziądzka / Teskowej
ul. Szubińska / Schulza
ul. Filtrowa 27 przy Żabce
ul. Morska 4a
ul. Powstańców Wlkp 63
ul. Czerwonego Krzyża / Władysława IV
ul. Chemiczna / Mokra
ul. Szpitalna / ul. Modrakowa
ul. Konopnickiej / Ugory
ul. Brzozowa / Konopnickiej
ul. Brzozowa / Orzeszkowej
ul. Piękna / Gołębia
ul. Piękna / Orla
ul. Piękna / Strzelecka
ul. Piękna / Kossaka
ul. Ujejskiego / Polna
ul. Gdańska / Dwernickiego
ul. Gdańska / Leśna
ul. Skarżyńskiego 7
ul. Swobodna / Piłsudskiego
ul. Paderewskiego przy Filharmonii
ul. Romanowskiej przy Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2
ul. Fabryczna / Składowa
ul. Bałtycka 59
ul. Głowackiego 51
ul. Kasztelańska / Mączna
ul. Akademicka / Pałubickiego
ul. Przemysłowa 26
ul. Wyzwolenia / Styki
ul. Wyzwolenia 31
Nowoczesne oświetlenie w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego jest również montowane na przejściach dla pieszych znajdujących się na ulicy Inowrocławskiej na odcinku od ul. Bielickiej do ul. Biedaszkowo. Dzięki BBO doświetlonych zostanie również osiem przejść dla pieszych na Górzyskowie.
