Wyższy podatek od prywatnych pustostanów. Parta Razem podpowiada, na czym zarabiać

Partia Razem proponuje, by samorządy stosowały wyższe stawki podatku od niesprzedanych mieszkań deweloperskich i lokali, które wynajmowane są krótkoterminowo/fot. Michał Zaręba
Partia Razem proponuje, by samorządy stosowały wyższe stawki podatku od niesprzedanych mieszkań deweloperskich i lokali, które wynajmowane są krótkoterminowo. Toruńscy działacze zapowiedzieli zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem uchwały. Jak się okazuje, władze Torunia już korzystają z tych rozwiązań.
- Szacujemy, że w Toruniu znajduje się około co najmniej 10 tysięcy pustostanów - Anna Zglińska, z partii Razem. - Zakładając, że każdy z nich ma około 50 m2, moglibyśmy przy stawce 34 zł za metr kwadratowy uzyskać 17 milionów złotych dochodu rocznie, co pozwoliłoby nam wyremontować wszystkie pustostany komunalne, miejskie w ciągu jednego roku.
Odpowiada Agnieszka Mierzejewska, dyrektorka Wydziału Podatków i Windykacji w Urzędzie Miasta w Toruniu. - Lokal mieszkalny, który zaspokaja potrzebę mieszkaniową właściciela opodatkowany jest stawką najniższą. Lokal, który nie służy celom mieszkalnym, tylko przeznaczony jest bądź na najem krótkoterminowy, bądź jest towarem na sprzedaż - w przypadku pustego lokalu w posiadaniu dewelopera czy inwestora - wtedy podlega stawce najwyższej. Taką zasadę stosujemy od tego roku w Toruniu. I z tego tytułu szacujemy wzrost dochodów średnio rocznie o 10 milionów złotych.
Narzędzia do skuteczniejszego egzekwowania podatku od nieruchomości daje samorządom Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 października 2024 roku.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę