Wyższy podatek od prywatnych pustostanów. Parta Razem podpowiada, na czym zarabiać

2025-11-04

fot. Michał Zaręba

Partia Razem proponuje, by samorządy stosowały wyższe stawki podatku od niesprzedanych mieszkań deweloperskich i lokali, które wynajmowane są krótkoterminowo. Toruńscy działacze zapowiedzieli zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem uchwały. Jak się okazuje, władze Torunia już korzystają z tych rozwiązań.

- Szacujemy, że w Toruniu znajduje się około co najmniej 10 tysięcy pustostanów - Anna Zglińska, z partii Razem. - Zakładając, że każdy z nich ma około 50 m2, moglibyśmy przy stawce 34 zł za metr kwadratowy uzyskać 17 milionów złotych dochodu rocznie, co pozwoliłoby nam wyremontować wszystkie pustostany komunalne, miejskie w ciągu jednego roku.



Odpowiada Agnieszka Mierzejewska, dyrektorka Wydziału Podatków i Windykacji w Urzędzie Miasta w Toruniu. - Lokal mieszkalny, który zaspokaja potrzebę mieszkaniową właściciela opodatkowany jest stawką najniższą. Lokal, który nie służy celom mieszkalnym, tylko przeznaczony jest bądź na najem krótkoterminowy, bądź jest towarem na sprzedaż - w przypadku pustego lokalu w posiadaniu dewelopera czy inwestora - wtedy podlega stawce najwyższej. Taką zasadę stosujemy od tego roku w Toruniu. I z tego tytułu szacujemy wzrost dochodów średnio rocznie o 10 milionów złotych.



Narzędzia do skuteczniejszego egzekwowania podatku od nieruchomości daje samorządom Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 października 2024 roku.



