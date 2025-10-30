Nowa lokalizacja Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki w Bydgoszczy? Remontu nie będzie

2025-10-30, 18:00 Monika Siwak/Redakcja

Tak miała wyglądać bydgoska biblioteka po remoncie/fot. materiały WiMBP/archiwum

Planowano m.in. szklany dach nad dziedzińcem, nowy magazyn i sprzęt - a będzie nowy budynek w innym miejscu. Urząd Marszałkowski odstępuje od remontu budynków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej na Starym Rynku w Bydgoszczy. Powstanie nowy obiekt, w innej części miasta.

Książnica ma zyskać nową siedzibę - obok Biblioteki Pedagogicznej przy ulicy Skłodowskiej-Curie.

- Naszą bibliotekę wojewódzką będziemy budować od podstaw, w nowym miejscu. Lokalizacja jest już wybrana - to jest to miejsce, gdzie dziś znajduje się Biblioteka Pedagogiczna. Tam mamy bardzo dużą parcelę - mówi marszałek Piotr Całbecki.

- Wystarczy miejsca na nową bibliotekę, zarówno na Książnicę, jak i na Bibliotekę Pedagogiczną, bo i ona również będzie budowana od nowa.



Marszałek dodał, że nie da się zaadaptować obecnego budynku biblioteki na Starym Rynku w czasach, gdy funkcje biblioteczne wymagają naprawdę nowoczesnych technologii i nowej architektury.

- Przymierzaliśmy się do modernizacji, do przebudowy obiektu na rynku staromiejskim. Jest to nieruchomość Miasta Bydgoszczy. Uznaliśmy, że jednak lepiej będzie, jeżeli zbudujemy bibliotekę od podstaw w naszych strukturach i w naszej własności. Mieliśmy już dokumentację. Niestety, okazało się, że jest nie najlepiej przygotowana, ponieważ nie uwzględniała poważnych problemów do rozwiązania Przykład: w czasie planowania tej inwestycji, ulica rozdzielająca nasze budynki została wyremontowana. A pod tą ulicą chcieliśmy zbudować łącznik. Byłoby to dość karkołomny przedsięwzięcia i na pewno niefunkcjonalne z punktu widzenia użytkowników i pracowników biblioteki - ocenił marszałek.





Remont kilku zabytkowych budynków biblioteki przy i wokół Starego Rynku miał się zacząć w tym roku.

Całość modernizacji miała kosztować 42 miliony. Część miała pochodzić z Funduszy Europejskich. Proces projektowania i powstawania nowej siedziby z parkingiem potrwa kilka lat.