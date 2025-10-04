Wyjątkowe nabożeństwa w dwóch włocławskich kościołach. Podczas mszy św. błogosławiono zwierzęta

2025-10-04, 13:30 Marek Ledwosiński / Redakcja

Tak wyglądało błogosławieństwo dla zwierząt we Włocławku. / Fot. Marek Ledwosiński

W sobotę (4.10) przypada Światowy Dzień Zwierząt. To data liturgicznego wspomnienia najbardziej znanego obrońcy ich praw - świętego Franciszka.

We włocławskim klasztorze ojców franciszkanów o godz. 15.30 odbyło się nabożeństwo w intencji dobrostanu zwierząt, a także błogosławieństwo dla psów, kotów, chomików, czy kanarków. Uroczystość odbyła się na przyklasztornym skwerze. W trakcie mszy można było złożyć ofiarę na potrzeby włocławskiego schroniska dla zwierząt.



Pół godziny później, o godz.16, rozpoczęła się identyczna msza, połączona z błogosławieństwem zwierząt, w kościele Najświętszego Zbawiciela w Parku Łokietka we Włocławku.