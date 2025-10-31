Środki na mieszkalnictwo i in vitro. Lewica podsumowała dotychczasową działalność w rządzie

2025-10-31, 19:15 Michał Zaręba/Redakcja

Konferencja Lewicy pod pomnikiem Mikołaja Kopernika była poświęcona m.in. mieszkalnictwu/fot.: Michał Zaręba

Zwiększenie funduszy na mieszkalnictwo – zapowiedział w Toruniu Tomasz Lewandowski, wiceminister Rozwoju i Technologii. Podczas konferencji podsumowano też dwuletnią działalność Nowej Lewicy w rządzie.

– W tym roku na projekt bezzwrotnych grantów z funduszu dopłat na budowę i remonty mieszkań dzięki zaangażowaniu i wsparciu Lewicy wydamy ponad dwa miliardy 700 milionów złotych. Projekt budżetu na następny rok zakłada finansowanie całego mieszkalnictwa w kraju na poziomie 8,5 miliarda złotych – zaznaczył Lewandowski.



– Skoro mówimy o mieszkaniach i sukcesach to trzeba powiedzieć o odblokowaniu środków z KPO. To również kwestia przywrócenia in vitro. Renta wdowia i wiele innych rzeczy, które Lewica zrealizowała, będąc najmniejszym klubem parlamentarnym – dodał poseł Piotr Kowal.



– Chcemy z roku na rok przeznaczać coraz większe środki na finansowanie mieszkalnictwa i zwiększać efektywność wydatkowania tych środków. Mam nadzieję, że do liczby 300 tysięcy mieszkań, czy do miliona kiedyś dojdziemy. Realizujemy najlepszy program w III Rzeczpospolitej dla rozwoju mieszkalnictwa i to jest program uczciwy – deklarował Lewandowski.



W konferencji wzięli też udział europosłanka Joanna Scheuring-Wielgus i wicewojewoda Piotr Hemmerling.