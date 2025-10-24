Po pożarze hali trampolin we Włocławku. Na pogorzelisko wciąż nie można wejść

2025-10-24, 13:33  Marek Ledwosiński/Redakcja
Nawet kilka miesięcy może zająć ustalenie przyczyn pożaru hali magazynowo-usługowej we Włocławku. Budynek spłonął doszczętnie/fot. KM PSP Włocławek/archiwum

Nawet kilka miesięcy może zająć ustalenie przyczyn pożaru hali magazynowo-usługowej we Włocławku. Budynek spłonął doszczętnie/fot. KM PSP Włocławek/archiwum

Nawet kilka miesięcy może zająć ustalenie przyczyn pożaru hali magazynowo-usługowej we Włocławku. Budynek spłonął doszczętnie. Zastępca szefa Prokuratury Rejonowej we Włocławku, Tomasz Chechła przyznaje, że wciąż nie dokonano oględzin wnętrza wypalonego budynku, bo nie wiadomo, czy byłoby to bezpieczne dla samych śledczych.

- Zaraz po ugaszeniu pożaru odbyły się oględziny miejsca tego zdarzenia, które nie objęły jednak samego budynku hali. Najpierw nadzór budowlany musi sprawdzić, czy jest tam bezpiecznie dla osób, które miałyby taką czynność wykonać. Został powołany biegły z zakresu pożarnictwa. Na tą chwilę żadna wersja nie jest wykluczona - również umyślne podpalenia tego budynku. Wstępne przyczyny mogą być znane najwcześniej za miesiąc, a najpóźniej - w zależności od biegłego - może nawet za kilka miesięcy

Pożar wybuchł w czwartek o drugiej w nocy. Ogień gasiło ponad 20 jednostek straży pożarnej. W akcji, która zakończyła się w godzinach przedpołudniowych, uczestniczyło prawie stu strażaków.

Mówi Tomasz Chechła, zastępca szefa Prokuratury Rejonowej we Włocławku

Włocławek

Region

Szpital Wojskowy w Bydgoszczy ma 40 lat. Powstał dla wojskowych i ich rodzin. Dziś służy wszystkim

Szpital Wojskowy w Bydgoszczy ma 40 lat. Powstał dla wojskowych i ich rodzin. Dziś służy wszystkim

2025-10-24, 14:28
Sprzęt i mundury muszą być w świetnym stanie. Strażacy ochotnicy z regionu dostali prezenty

Sprzęt i mundury muszą być w świetnym stanie. Strażacy ochotnicy z regionu dostali prezenty

2025-10-24, 12:48
Przez 13 lat udawało mu się jeździć motorem bez ważnego przeglądu technicznego

Przez 13 lat udawało mu się jeździć motorem bez ważnego przeglądu technicznego

2025-10-24, 11:36
Żandarmeria Wojskowa o upadku drona w Inowrocławiu: Zawiodło urządzenie, a nie operator

Żandarmeria Wojskowa o upadku drona w Inowrocławiu: Zawiodło urządzenie, a nie operator

2025-10-24, 10:46
Przed trzema tysiącami lat grzebano tam ludzi. Archeologiczne znalezisko w powiecie świeckim

Przed trzema tysiącami lat grzebano tam ludzi. Archeologiczne znalezisko w powiecie świeckim

2025-10-24, 09:40
Wada szczepionki Błąd ludzki Ukryta choroba Rozmowa Dnia o śmierci dziecka z Gąsawy

Wada szczepionki? Błąd ludzki? Ukryta choroba? „Rozmowa Dnia" o śmierci dziecka z Gąsawy

2025-10-24, 09:00
Rzucali kamieniami w przejeżdżający pociąg. SOK-iści z Torunia złapali nietrzeźwych wandali

Rzucali kamieniami w przejeżdżający pociąg. SOK-iści z Torunia złapali nietrzeźwych wandali

2025-10-24, 08:30
Prezes WZL nr 2 po upadku drona w Inowrocławiu: Ustalamy przyczyny tego incydentu [aktualizacja]

Prezes WZL nr 2 po upadku drona w Inowrocławiu: Ustalamy przyczyny tego incydentu [aktualizacja]

2025-10-24, 08:12
Inowrocławianie wspominali Makabryczną Noc. Z rąk Niemców zginęło wtedy ponad 50 osób

Inowrocławianie wspominali „Makabryczną Noc". Z rąk Niemców zginęło wtedy ponad 50 osób

2025-10-24, 07:00

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę