Dron latał nad S5. Policjanci sprawdzali, czy kierowcy ciężarówek stosują się do zakazu wyprzedzania [wideo]

2025-10-16, 12:04 Redakcja

Policyjny dron latał nad trasą S5/fot. materiały policji

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy prowadzili na drodze ekspresowej S5 działania pod hasłem „Zero tolerancji”. Wykorzystali do nich policyjny bezzałogowy statek powietrzny.

Celem akcji prowadzonej w minionym wtorek na odcinku S5, przebiegającym przez powiat bydgoski, było reagowanie na wyprzedzanie przez kierujących ciężarówkami innych pojazdów.



- Przy użyciu bezzałogowego statku powietrznego policji, mundurowi monitorowali ruch na tej trasie i reagowali na wykroczenia – relacjonuje sierż. sztab. Jakub Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Podczas akcji mundurowi ujawnili dziewięć przypadków wyprzedzania innego uczestnika ruchu przez pojazd ciężarowy. W konsekwencji ukarali mandatem siedmiu kierujących, natomiast dwóch pouczyli.





