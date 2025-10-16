Dron latał nad S5. Policjanci sprawdzali, czy kierowcy ciężarówek stosują się do zakazu wyprzedzania [wideo]

2025-10-16, 12:04  Redakcja
Policyjny dron latał nad trasą S5/fot. materiały policji

Policyjny dron latał nad trasą S5/fot. materiały policji

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy prowadzili na drodze ekspresowej S5 działania pod hasłem „Zero tolerancji”. Wykorzystali do nich policyjny bezzałogowy statek powietrzny.

Celem akcji prowadzonej w minionym wtorek na odcinku S5, przebiegającym przez powiat bydgoski, było reagowanie na wyprzedzanie przez kierujących ciężarówkami innych pojazdów.

- Przy użyciu bezzałogowego statku powietrznego policji, mundurowi monitorowali ruch na tej trasie i reagowali na wykroczenia – relacjonuje sierż. sztab. Jakub Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Podczas akcji mundurowi ujawnili dziewięć przypadków wyprzedzania innego uczestnika ruchu przez pojazd ciężarowy. W konsekwencji ukarali mandatem siedmiu kierujących, natomiast dwóch pouczyli.


Bydgoszcz

Region

Audi zderzyło się z ciężarówką, nie żyje 20-latka. Policja wyjaśnia okoliczności tragedii

Audi zderzyło się z ciężarówką, nie żyje 20-latka. Policja wyjaśnia okoliczności tragedii

2025-10-16, 10:44
Jak nie stać się ofiarą handlu ludźmi Rozmowa Dnia z podinspektor Moniką Hermann

Jak nie stać się ofiarą handlu ludźmi? „Rozmowa Dnia" z podinspektor Moniką Hermann

2025-10-16, 09:00
Obserwacja i reakcja. O zabójczym hejcie szkolnym rozmawiano we włocławskim liceum

Obserwacja i reakcja. O zabójczym hejcie szkolnym rozmawiano we włocławskim liceum

2025-10-16, 07:55
Podstępem porwani i wykorzystani. W Escape Trucku przestrzegają przed handlem ludźmi [zdjęcia]

Podstępem porwani i wykorzystani. W Escape Trucku przestrzegają przed handlem ludźmi [zdjęcia]

2025-10-16, 07:00
Śmiertelny wypadek pod Włocławkiem. Zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką

Śmiertelny wypadek pod Włocławkiem. Zderzenie samochodu osobowego z ciężarówką

2025-10-15, 21:05
Na uczelniach regionu trwa Akademicka Doba Sportu. Można ćwiczyć dzień i noc

Na uczelniach regionu trwa Akademicka Doba Sportu. Można ćwiczyć dzień i noc

2025-10-15, 20:40
Trzeba nadążać za oczekiwaniami rynku pracy. Największe targi rekrutacyjne w regionie

Trzeba nadążać za oczekiwaniami rynku pracy. Największe targi rekrutacyjne w regionie

2025-10-15, 19:51
Zainteresuj się starszą sąsiadką lub sąsiadem Bydgoski MOPS kontra samotność seniorów

Zainteresuj się starszą sąsiadką lub sąsiadem! Bydgoski MOPS kontra samotność seniorów

2025-10-15, 19:16
Kongres Kobiet w Toruniu: ogień, woda, ziemia i powietrze w życiu zawodowym i osobistym

Kongres Kobiet w Toruniu: ogień, woda, ziemia i powietrze w życiu zawodowym i osobistym

2025-10-15, 18:30

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę