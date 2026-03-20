Posłanka Magdalena Łośko: Rząd działa w kierunku ratowania inowrocławskiej Inofamy

2026-03-20, 14:41  Marcin Glapiak/BN
Posłanka KO Magdalena Łośko/fot. Marcin Glapiak

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Magdalena Łośko krytykuje działaczy Prawa i Sprawiedliwości i zapewnia, że rząd cały czas podejmuje działania w kierunku ratowania inowrocławskiej Inofamy. Zakład zmaga się z problemami finansowymi.

Przypomnijmy, w miniony wtorek (17 marca) poseł PiS Łukasz Schreiber pod bramą Inofamy poinformował, że skierował zapytanie do premiera, czy Koalicja Obywatelska zrobiła cokolwiek, aby wesprzeć Inofamę.

W piątek (20 marca) do tego wystąpienia odniosła się Magdalena Łośko. - Moje działania były w tym zakresie podejmowane - odbyłam spotkania w Warszawie i ta pierwsza transza poszła - mówi posłanka KO. - Niestety, na drugą część dokapitalizowania Inofama cały czas czeka, ze względu na to, że to wsparcie finansowe, które ma przyjść z Agencji Rozwoju Przemysłu, musi wpłynąć na rozwój, na inwestycje, chociażby nawet na rozbudowę parku przemysłowego, natomiast nie może wpłynąć na bieżące utrzymanie zakładu - dodaje. Magdalena Łośko deklaruje też, że ARP pracuje nad rozwiązaniami, w tym prawnymi, które mają dać Inofamie możliwość pozyskania konkretnych środków na bieżące działanie zakładu.

Inofama boryka się obecnie z długiem rzędu 45 milionów złotych. W ubiegłym roku pracę straciło ponad 50 osób. Poseł Magdalena Łośko ponownie zaapelowała też do prezydenta Inowrocławia, o udzielenie poręczenia, które pozwoli Inofamie uzyskać dofinansowanie ze środków zewnętrznych.

Relacja Marcina Glapiaka. Mówią posłanka KO Magdalena Łośko i poseł PiS Łukasz Schreiber

