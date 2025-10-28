Radni w Inowrocławiu debatowali o podwyżce opłat. Pojawiały się też apele i prośby o interwencje

2025-10-28, 07:41 Marcin Glapiak/Redakcja

Radni debatowali o opłatach i apelach m.in. w sprawie Inofamy/fot.: zdjęcie ilustracyjne, inowroclaw.pl

Burzliwa sesja Rady Miejskiej w Inowrocławiu z podwyżkami lokalnych opłat w tle. Na początek grupa radnych przedstawiła apel skierowany do premiera Rady Ministrów w sprawie systemowego rozwiązania kryzysu finansowania oświaty.

Apel wywołał długą dyskusję. – Wzywamy pana premiera do natychmiastowego podjęcia decyzji politycznych i budżetowych – mówił Rafał Lewandowski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.



Wystosowany apel skrytykowała radna Ewa Koman z Porozumienia Samorządowego. – Merytoryka się skończyła. Co dostajemy? Kolejną wrzutkę polityczną i zasłonę dymną. Wiecie, co to jest, drodzy państwo? To jest oszukiwanie mieszkańców. Od tego nie rozwiąże się żaden problem.



Dyskusję wywołał też kolejny apel w sprawie ratowania Inofamy.



– Nie możemy dłużej czekać. Zwracamy się z pilnym i stanowczym apelem o natychmiastową interwencję w sprawie zakładu Inofama S.A. w Inowrocławiu – zaznaczył Bartłomiej Stanisz.



Krytycznie wobec tego apelu wypowiedział się Patryk Kaźmierczak, radny Koalicji Obywatelskiej. – Gdybyście choć przez chwilę pochylili się nad realną sytuacją spółki, wiedzielibyście, że Agencja Rozwoju Przemysłu zabezpieczyła 6,5 miliona złotych na wsparcie Inofamy.



Zgodnie z prognozą radni większością głosów przyjęli uchwałę w sprawie 4,5-procentowej podwyżki lokalnych podatków od nieruchomości.