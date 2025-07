Inowrocławscy radni KO w ostrych słowach krytykują władze miasta

2025-07-30, 21:16 Marcin Glapiak / Redakcja

Patryk Kaźmierczak, inowrocławski radny KO. / Fot. Facebook Patryka Kaźmierczaka / Archiwum

Zarzuty dotyczą sposobu prowadzenia ostatniej sesji rady miasta i powołanie nowej przewodniczącej Rady Miejskiej. Została nią była radna Koalicji Obywatelskiej - Ewa Podogrodzka.

- Radna Ewa Podogrodzka nie ma żadnego moralnego prawa do zasiadania w Prezydium Rady Miejskiej. Wchodząc w układ Fajok (Arkadiusz Fajok - prezydent Inowrocławia - przyp. red.) - PiS - ziobryści, zdradziła wyborców i ich zaufanie - twierdzi Patryk Kaźmierczak, radny KO. - Tak naprawdę, gdyby miała chociaż odrobinę przyzwoitości, powinna złożyć mandat i publicznie przeprosić wyborców, że ich zdradziła.



- Pisanie uchwał na kolanie, wprowadzanie ich do porządku obrad bez przemyślenia, uchwał zrobionych niestarannie, z błędami. Uchylanie, ponowne uchwalanie - wymienia Wojciech Piniewski, radny KO. - To jest coś żenującego.



Przypomnijmy, że we wtorek (29.07) większością głosów radnych Klubu PiS, Łączy Nas Inowrocław i Jednego Regionu odwołano ze stanowiska Przewodniczącego Rady Tomasza Marcinkowskiego.