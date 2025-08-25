Budżet pod lupą w Inowrocławiu. Temat pieniędzy zdominował sesję Rady Miejskiej

2025-08-25, 21:35  Marcin Glapiak/Redakcja
Sesja Rady Miejskiej w Inowrocławiu/fot: inowroclaw.pl

Sesja Rady Miejskiej w Inowrocławiu/fot: inowroclaw.pl

Sprawy finansowe były głównym tematem na poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej Inowrocławia. Debatowano między innymi o budżecie obywatelskim i kondycji Kujawskiego Centrum Kultury.

Skarbnik miasta Dorota Rutkowska tradycyjnie przedstawiła proponowane zmiany w budżecie, później radni pochylili się nad projektem uchwały, który dotyczył przyszłorocznego budżetu obywatelskiego. Miasto przeznaczy na ten cel 1,5 miliona złotych.

– Budżet obywatelski wrócił i ma realną siłę. 1,5 miliona w tym roku – zaznaczył Bartłomiej Stanisz, radny z ramienia Łączy Nas Inowrocław.

Radny Tomasz Marcinkowski zwrócił uwagę na to, że w budżecie na 2025 rok przewidziano dla Kujawskiego Centrum Kultury o 700 tysięcy złotych mniej, niż wnioskował ówczesny zarządca. W poniedziałek przegłosowano uchwałę, dzięki której KCK otrzyma 800 tysięcy złotych, czyli o 100 tysięcy więcej niż zakładano wcześniej.

– Finalnie musimy wrócić do tematu i „dosypać” kwotę, o którą wnioskował poprzedni zarząd. O co chodzi w tej polityce finansowej? – zastanawiał się Marcinkowski.

– Skąd nagle takie wydatki? Pragnę tylko przypomnieć, że w pierwszym kwartale tego roku zarządca został pustą kasę w KCK-u. Nie przedstawił nam żadnego rozwiązania i racjonalizacji tych wydatków – odpowiadał Arkadiusz Fajok, prezydent miasta.

Relacja Marcina Glapiaka

