Rusza nabór do czterech rad doradczych przy prezydencie Inowrocławia. Kto może się zgłosić?

2025-07-21, 10:48 Maciej Wilkowski/Redakcja

Arkadiusz Fajok, prezydent Inowrocławia ogłosił nabór do czterech rad doradczych/fot. inowroclaw.pl/archiwum

Rozpoczął się kandydatów i kandydatek do czterech nowych społecznych rad doradczych przy Prezydencie Miasta. Są to rady: Gospodarcza, Estetyki, Kobiet i do spraw Dostępności. Nabory rozpoczynają się w poniedziałek (21 lipca) i potrwają do 29 sierpnia.

– Zależy mi na tym, by w działania miasta włączać osoby z różnych środowisk i z różnym doświadczeniem – mówił Arkadiusz Fajok, Prezydent Inowrocławia. – Dlatego zapraszamy do współpracy tych, którzy chcą działać dla dobra wspólnego. Rady będą ważnym głosem doradczym w sprawach, które realnie wpływają na życie mieszkańców naszego miasta – dodał.



Inowrocławska Rada Gospodarcza – skupia osoby aktywne w świecie biznesu i gospodarki. Będzie wspierać rozwój przedsiębiorczości, doradzać w sprawach rynku pracy, promować dialog między środowiskami gospodarczymi i integrować lokalny biznes.



Inowrocławska Rada Estetyki – zajmie się kwestiami ładu przestrzennego, jakości infrastruktury miejskiej, estetyki reklam, zieleni i architektury. Członkowie będą opiniować projekty wpływające na wygląd miasta i proponować rozwiązania poprawiające jego wizualny charakter.



Inowrocławska Rada Kobiet – będzie reprezentować głos kobiet w miejskiej polityce – opiniować dokumenty, wspierać działania na rzecz równości i przeciwdziałania przemocy, inicjować zmiany w obszarze zdrowia, edukacji i aktywności zawodowej kobiet.



Inowrocławska Rada do spraw Dostępności – skierowana do osób z wiedzą lub doświadczeniem w działaniach na rzecz osób ze szczególnymi potrzebami. Rada będzie opiniować miejskie projekty pod kątem dostępności i wspierać wdrażanie rozwiązań uniwersalnych.



Zgłaszać mogą się osoby pełnoletnie, posiadające pełnię praw publicznych i zdolność do czynności prawnych. Mile widziane jest doświadczenie (społeczne, zawodowe lub eksperckie) w danej dziedzinie.