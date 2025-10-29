Będzie więcej pieniędzy dla powiatu inowrocławskiego. Chodzi o prawie 7 milionów złotych

2025-10-29, 21:04 Marcin Glapiak / Redakcja

Tężnie w Inowrocławiu. / Fot. Stanisław J. Radziński, Wikipedia

- To efekt starań, podjętych już w listopadzie ubiegłego roku przez senatora Ryszarda Brejzę - mówi Elżbieta Wiśniewska, dyrektor biura senatora i radna powiatowa.

- To jest bardzo dobra wiadomość. Z satysfakcją przyjęliśmy informację, że do budżetu powiatu inowrocławskiego trafi dodatkowe 6,7 mln zł z tytułu wyrównania o które już w listopadzie 2024 roku zabiegał senator Ryszard Brejza - mówi Elżbieta Wiśniewska. - To realizacja zapowiedzi ministra finansów i potwierdzenie, że dotrzymano danego senatorowi słowa.



Samorządy otrzymają z Ministerstwa Finansów łącznie 1,4 mld zł tytułem wyrównania dochodów za lata 2024–2025.