Będzie więcej pieniędzy dla powiatu inowrocławskiego. Chodzi o prawie 7 milionów złotych
- To efekt starań, podjętych już w listopadzie ubiegłego roku przez senatora Ryszarda Brejzę - mówi Elżbieta Wiśniewska, dyrektor biura senatora i radna powiatowa.
- To jest bardzo dobra wiadomość. Z satysfakcją przyjęliśmy informację, że do budżetu powiatu inowrocławskiego trafi dodatkowe 6,7 mln zł z tytułu wyrównania o które już w listopadzie 2024 roku zabiegał senator Ryszard Brejza - mówi Elżbieta Wiśniewska. - To realizacja zapowiedzi ministra finansów i potwierdzenie, że dotrzymano danego senatorowi słowa.
Samorządy otrzymają z Ministerstwa Finansów łącznie 1,4 mld zł tytułem wyrównania dochodów za lata 2024–2025.