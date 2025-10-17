Czarne chmury nad inowrocławską Inofamą. Jest apel do premiera o ratunek dla firmy

2025-10-17, 14:11 Marcin Glapiak / Redakcja

Tam prezentuje się zakład Inofama S.A. / Fot. Inofama S.A.

Zarząd spółki złożył do sądu Rejonowego w Bydgoszczy wnioski o restrukturyzację i upadłość zakładu. Co było powodem takiej decyzji?

- Spółka jest w bardzo trudnej sytuacji już od wielu lat. Z związku z tym podstawowym celem jest przebudowa działalności firmy w taki sposób, aby po pierwsze - przywrócić jej rentowność, a po drugie - zapewnić trwałą obecność na mapie gospodarczej Kujaw i Pomorza - mówi Michał Magdziarz, prezes Inofamy. - Działamy wspólnie z naszym głównym akcjonariuszem, którym jest Agencja Rozwoju Przemysłu. Co powoduje straty?

Nieoptymalna struktura produkcji i sprzedaży.



W związku z wnioskiem restrukturyzacyjnym, sąd ustanowił Tymczasowego Nadzorcę Sądowego, którego zadaniem jest zabezpieczenie majątku spółki do czasu rozpoznania wniosku o otwarcie sanacji. Tymczasem radni powiatu inowrocławskiego i Inowrocławia wystosowali apel do premiera o podjęcie wszelkich możliwych działań zmierzających do ratowania Inofamy.



Obecnie w zakładzie pracuje ponad 238 pracowników.