Czarne chmury nad inowrocławską Inofamą. Jest apel do premiera o ratunek dla firmy

Tam prezentuje się zakład Inofama S.A. / Fot. Inofama S.A.
Zarząd spółki złożył do sądu Rejonowego w Bydgoszczy wnioski o restrukturyzację i upadłość zakładu. Co było powodem takiej decyzji?
- Spółka jest w bardzo trudnej sytuacji już od wielu lat. Z związku z tym podstawowym celem jest przebudowa działalności firmy w taki sposób, aby po pierwsze - przywrócić jej rentowność, a po drugie - zapewnić trwałą obecność na mapie gospodarczej Kujaw i Pomorza - mówi Michał Magdziarz, prezes Inofamy. - Działamy wspólnie z naszym głównym akcjonariuszem, którym jest Agencja Rozwoju Przemysłu. Co powoduje straty?
Nieoptymalna struktura produkcji i sprzedaży.
W związku z wnioskiem restrukturyzacyjnym, sąd ustanowił Tymczasowego Nadzorcę Sądowego, którego zadaniem jest zabezpieczenie majątku spółki do czasu rozpoznania wniosku o otwarcie sanacji. Tymczasem radni powiatu inowrocławskiego i Inowrocławia wystosowali apel do premiera o podjęcie wszelkich możliwych działań zmierzających do ratowania Inofamy.
Obecnie w zakładzie pracuje ponad 238 pracowników.
