Politycy zabrali głos w sprawie Inofamy. Interwencja byłego i obecnego prezydenta miasta

2025-10-18, 16:15 Marcin Glapiak/Redakcja

Władze miasta i senator Ryszard Brejza włączają się w pomoc spółce Inofama/fot.: Inofama S.A.

Politycy i samorządowcy interweniują w sprawie inowrocławskiej Inofamy. Spółka złożyła do Sądu Rejonowego wnioski o restrukturyzację i upadłość. W tej sprawie interweniują Arkadiusz Fajok – prezydent miasta i Ryszard Brejza – senator.

Na wieść o złej sytuacji w zakładzie Arkadiusz Fajok zorganizował w ratuszu spotkanie z władzami spółki.



– Sytuacja jest poważna i trudna. Jesteśmy po rozmowie z prezesem zarządu. Ze swojej perspektywy zrobię wszystko, aby spółka mogła dalej funkcjonować. Będziemy apelować przede wszystkim do premiera i do ministra aktywów państwowych, bo to przecież Spółka Skarbu Państwa. Mam nadzieję, że w realną i konkretną pomoc włączą się też nasi parlamentarzyści, pan senator i pani poseł – mówił Fajok.



Tymczasem, jak informuje biuro senatorskie Ryszarda Brejzy, ten już kilka dni temu spotkał się z nadzorcą sądowym spółki i złożył interwencję w sprawie pilnego przyznania finansowego wsparcia przez Agencję Rozwoju Przemysłu. Dotacja już została przyznana.



Senator w wysłanym oświadczeniu informuje też, że rola wyznaczonego nadzorcy sądowego ma kluczowe znaczenie dla powodzenia procesu naprawczego i utrzymania działalności zakładu.