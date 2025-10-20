Działacze PiS z regionu domagają się dymisji wojewody Michała Sztybla. „Nie widzimy żadnego pożytku”

2025-10-20, 17:34 Tatiana Adonis/Redakcja

Działacze Prawa i Sprawiedliwości domagają się dymisji wojewody kujawsko-pomorskiego Michała Sztybla/fot.: Tatiana Adonis

– Wojewoda kujawsko-pomorski do natychmiastowej dymisji – uważają politycy i działacze Prawa i Sprawiedliwości z naszego regionu. Ich zdaniem Michał Sztybel nie interesuje się województwem, czego efektem jest pogłębiająca się degradacja Pomorza i Kujaw.

Przykładem na brak działań wojewody i obecnego rządu mają być m.in. upadające firmy: inowrocławska Inofama, czy fabryka sody w Janikowie. – Stąd nasz wniosek do premiera o dymisję wojewody – zaznaczają przed Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy posłowie Łukasz Schreiber i Paweł Szrot.



– To, co prezentuje pan wojewoda w ciągu ostatnich dwóch lat, jest przykładem wyjątkowego braku zainteresowania regionem. Przede wszystkim nie widzimy żadnego pożytku dla regionu, żadnego budowania jakiejkolwiek koalicji w jakiejkolwiek sprawie, żadnych skutecznych działań. Cały czas Bydgoszcz, nasz region, a w tym wypadku Inowrocław traci – podkreśla Schreiber.



– Właśnie wracam ze spotkania z bydgoskimi przedsiębiorcami. Oni mają wiele racjonalnych pomysłów, jeśli chodzi o temat Janikowa. Chcą w tej sprawie rozmawiać i współpracować z rządem. Na spotkaniu był wicewojewoda kujawsko-pomorski, niestety nie za wiele miał w tej sprawie do powiedzenia. Sprawa dotyczy bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wobec bierności rządu wniosek powinien być jeden – pora na pierwsze dymisje – wskazuje Szrot.



– Z przykrością muszę stwierdzić, że minister Schreiber jest kłamcą – odpowiada na zarzuty wojewoda Michał Sztybel i zaprasza polityka Prawa i Sprawiedliwości na merytoryczną rozmowę.



– Niestety przez te dwa lata, jak pełnię funkcję wojewody, nie spotkałem się z żadnym merytorycznym wnioskiem ani prośbą o spotkanie ze strony pana posła, wcześniej ministra Łukasza Schreibera. Nie chcę, żeby sprawy kończyły się czystą dyskusją polityczną, czy medialną. Chcę, żeby były konkrety. Dlatego jestem otwarty i zapraszam. Jeżeli ma jakiekolwiek uwagi merytoryczne, czy propozycje, to zapraszam na spotkanie pana posła Łukasza Schreibera – odpowiada Sztybel.



Posłom Prawa i Sprawiedliwości podczas konferencji przed Urzędem Wojewódzkim towarzyszyli przedstawiciele PiS z okręgu bydgoskiego.