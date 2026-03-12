Janusz Zemke: Inwestycje w bydgoskim Nitro-Chemie mogą przekroczyć dwa miliardy złotych [„Rozmowa Dnia"]
Janusz Zemke w Polskim Radiu PiK. Były wiceminister obrony narodowej, obecnie doradca prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej, był gościem Michała Słobodziana w szczególnym dniu. 12 marca mija 27. rocznica wejścia Polski do NATO. Stąd pytania o zbrojenia, bezpieczeństwo i o przyszłość Sojuszu.
- Pieniądze są już na koncie firmy - powiedział Janusz Zemke. Dodał, że rozwój tego zakładu wymaga powiększenia powierzchni firmy. - Belma musi się powiększyć ze względu na skalę inwestycji. Firma zyska dodatkowe 16 hektarów - mówi gość „Rozmowy Dnia".
