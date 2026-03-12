Janusz Zemke: Inwestycje w bydgoskim Nitro-Chemie mogą przekroczyć dwa miliardy złotych [„Rozmowa Dnia"]

2026-03-12, 09:02 Michał Słobodzian/KB

Janusz Zemke/fot. archiwum PR PiK/Adriana Andrzejewska-Kuras

Janusz Zemke w Polskim Radiu PiK. Były wiceminister obrony narodowej, obecnie doradca prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej, był gościem Michała Słobodziana w szczególnym dniu. 12 marca mija 27. rocznica wejścia Polski do NATO. Stąd pytania o zbrojenia, bezpieczeństwo i o przyszłość Sojuszu.

Jak przekazał Janusz Zemke, w najbliższy poniedziałek w Nitro-Chemie zostanie podpisana umowa na uruchomienie nowej linii do produkcji trotylu:

- Ogólnie powiem, że celem jest podwojenie dotychczasowych zdolności Nitro-Chemu. Będzie więcej inwestycji, a chodzi nie tylko o trotyl, ale także o inwestycje związane z heksogenem, z elaboracją, czyli wypełnianiem pocisków.





300-milionowe inwestycje czekają także bydgoską Belmę, która produkuje między innymi miny.

- Pieniądze są już na koncie firmy - powiedział Janusz Zemke. Dodał, że rozwój tego zakładu wymaga powiększenia powierzchni firmy. - Belma musi się powiększyć ze względu na skalę inwestycji. Firma zyska dodatkowe 16 hektarów - mówi gość „Rozmowy Dnia".

