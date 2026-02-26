„Mamy zawirowania na świecie, ale nie wpływają obecnie na sytuację gospodarczą w Polsce” [Rozmowa Dnia]

2026-02-26, 09:19  Adriana Andrzejewska-Kuras/BN
Dr Dariusz Piotrowski/fot. Tomasz Bielicki

Dr Dariusz Piotrowski/fot. Tomasz Bielicki

Premier Donald Tusk twierdzi, że Polska jest w elicie gospodarczej Europy, a przed nami rok „przyspieszenia turbo”. Czy faktycznie tak jest? W tej kwestii wypowiedział się gość czwartkowej „Rozmowy Dnia” dr Dariusz Piotrowski, ekonomista z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i wiceprezes bydgoskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Czy premier ma rację? — Tak — zgodził się gość Adriany Andrzejewskiej-Kuras. — Ale trzeba wziąć pod uwagę, że politycy obecnie stosują krótkie wypowiedzi, które zawierają wątki emocjonalne, które mają wpadać w pamięć słuchaczom. To „turbo doładowanie” trzeba brać na polską miarę, na nasze możliwości — przestrzega dr Dariusz Piotrowski.

W 2025 roku dynamika PKB wzrosła do ponad 3 proc., a w czwartym kwartale może osiągnąć nawet 4 proc. — To dobry wynik, ale 2026 zapowiada się nawet jeszcze lepiej — przyznaje nasz gość. Ekonomista z UMK uważa jednak, że to przyspieszenie gospodarki jest widoczne przez to, że w przeszłości Polska nie osiągała w tym sektorze sukcesów. — Jeśli osiągnięcia z przeszłości były słabsze, to tym bardziej to łatwiej jest z kolei wykazać pozytywy działań rządów — mówi.



Jaki wpływ na to „przyspieszenie turbo” ma aktualna sytuacja międzynarodowa? — W tych trudnych czasach trzeba być zadowolonym z tego, że wojna między Rosją a Ukrainą się nie rozprzestrzenia i polskie przedsiębiorstwa i obywatele mogą czuć się bezpiecznie — przyznaje gość „Rozmowy Dnia”. — Mamy zawirowania na arenie międzynarodowej, ale one obecnie nie wpływają na sytuację w Polsce. Mamy w kraju nowy rodzaj stabilności. W tych niestabilnych warunkach mamy pewną przewidywalność — dodaje, zastrzegając, że w każdej chwili sytuacja na świecie może ulec zmianie.

Cała „Rozmowa Dnia” poniżej.

INNE ROZMOWY DNIA

PR PiK Rozmowa Dnia - dr Dariusz Piotrowski

Region

Bydgoscy radni apelują do prezydenta Karola Nawrockiego ws. programu SAFE

Bydgoscy radni apelują do prezydenta Karola Nawrockiego ws. programu SAFE

2026-02-26, 13:57
Jechał samochodem z sądowym zakazem prowadzenia. Był poszukiwany celem odbycia kary

Jechał samochodem z sądowym zakazem prowadzenia. Był poszukiwany celem odbycia kary

2026-02-26, 12:00
Szajka sklepowych złodziei z regionu rozpracowana. Przez kilka miesięcy okradali jeden z marketów

Szajka sklepowych złodziei z regionu rozpracowana. Przez kilka miesięcy okradali jeden z marketów

2026-02-26, 11:03
265 zarzutów poświadczania nieprawdy dla diagnostów z regionu. Sprawcom grozi do 8 lat więzienia

265 zarzutów poświadczania nieprawdy dla diagnostów z regionu. Sprawcom grozi do 8 lat więzienia

2026-02-26, 10:01
Kolejny cios w mafię śmieciową. Zatrzymano m.in. byłego burmistrza Pakości [aktualizacja]

Kolejny cios w „mafię śmieciową”. Zatrzymano m.in. byłego burmistrza Pakości [aktualizacja]

2026-02-26, 08:16
Bydgoszcz po raz kolejny wesprze finansowo miasta partnerskie w Ukrainie

Bydgoszcz po raz kolejny wesprze finansowo miasta partnerskie w Ukrainie

2026-02-26, 07:50
Grudziądz. Prof. Marian Gorynia laureatem tegorocznej Nagrody KopernikaEkonomisty

Grudziądz. Prof. Marian Gorynia laureatem tegorocznej Nagrody Kopernika Ekonomisty

2026-02-25, 22:02
Radni Koronowa zdecydowali ws. nocnej prohibicji. 55 proc. mieszkańców miało inne zdanie

Radni Koronowa zdecydowali ws. nocnej prohibicji. 55 proc. mieszkańców miało inne zdanie

2026-02-25, 21:02
We Włocławku lodołamacze pojawią się na Wiśle w czwartek - dowiedziało się Polskie Radio PiK [wideo]

We Włocławku lodołamacze pojawią się na Wiśle w czwartek - dowiedziało się Polskie Radio PiK [wideo]

2026-02-25, 19:39

Najczęściej czytane

Archiwum

luty 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2627282930310102030405060708091011121314151617181920212223242526272801
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę