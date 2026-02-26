„Mamy zawirowania na świecie, ale nie wpływają obecnie na sytuację gospodarczą w Polsce” [Rozmowa Dnia]

2026-02-26, 09:19 Adriana Andrzejewska-Kuras/BN

Dr Dariusz Piotrowski/fot. Tomasz Bielicki

Premier Donald Tusk twierdzi, że Polska jest w elicie gospodarczej Europy, a przed nami rok „przyspieszenia turbo”. Czy faktycznie tak jest? W tej kwestii wypowiedział się gość czwartkowej „Rozmowy Dnia” dr Dariusz Piotrowski, ekonomista z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i wiceprezes bydgoskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.

Czy premier ma rację? — Tak — zgodził się gość Adriany Andrzejewskiej-Kuras. — Ale trzeba wziąć pod uwagę, że politycy obecnie stosują krótkie wypowiedzi, które zawierają wątki emocjonalne, które mają wpadać w pamięć słuchaczom. To „turbo doładowanie” trzeba brać na polską miarę, na nasze możliwości — przestrzega dr Dariusz Piotrowski.



W 2025 roku dynamika PKB wzrosła do ponad 3 proc., a w czwartym kwartale może osiągnąć nawet 4 proc. — To dobry wynik, ale 2026 zapowiada się nawet jeszcze lepiej — przyznaje nasz gość. Ekonomista z UMK uważa jednak, że to przyspieszenie gospodarki jest widoczne przez to, że w przeszłości Polska nie osiągała w tym sektorze sukcesów. — Jeśli osiągnięcia z przeszłości były słabsze, to tym bardziej to łatwiej jest z kolei wykazać pozytywy działań rządów — mówi.









