Częściej produkują, niż remontują. Nowe zadania Wojskowych Zakładów Uzbrojenia

2026-03-12, 10:56 Marcin Doliński/KB

Prezes WZU Grudziądz Maciej Besciak/fot. Marcin Doliński/archiwum

Polskie zakłady uzbrojenia powoli odchodzą od remontu poradzieckiego, niekiedy nawet 50-letniego sprzętu na rzecz produkcji nowoczesnej broni. Tak się dzieje m.in. w Grudziądzu.

Wojskowe Zakłady Uzbrojenia z regionu stają się europejskimi liderami w produkcji nowoczesnego uzbrojenia. Tak jest na przykład w Grudziądzu. Zakład odwiedził reporter PR PiK Marcin Doliński.



- Do tej pory Wojskowe Zakłady Uzbrojenia prowadziły remonty i naprawy sprzętu poradzieckiego, który pozostaje ciągle na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - mówi Maciej Besciak, prezes zakładu. - Przez uczestnictwo w nowych programach stajemy się producentem sprzętu wojskowego.



Na przykład podwozia Jelcza zintegrowanego z wyrzutniami MBDA. No i wisienka na torcie - specjalne kabiny dowodzenia.

- Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej budują wielowarstwowy system obrony przeciwlotniczej. Kabiny dowodzenia są jednym z elementów tego systemu, który będzie zarządzać obroną przeciwlotniczą całego kraju - mówi prezes Besciak.



