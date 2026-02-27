Dr inż. Marcin Karwasz: Czy powinniśmy przygotować się na ekstremalne rozwiązania? Myślę, że tak
Roztopy spowodowały w ostatnich dniach sporo podtopień. Zalane były fragmenty dróg nie tylko tych gminnych, ale także krajowych. Czy można to było przewidzieć i temu zapobiec?
Jakie wnioski powinny być wyciągnięte po takich sytuacjach, z jakimi mieliśmy do czynienia w naszym regionie?
Gościem Macieja Wilkowskiego w porannej „Rozmowie Dnia" Polskiego Radia PiK był dr inż. Marcin Karwasz, kierownik Katedry Inżynierii Drogowej, Transportu i Geotechniki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej.
Czy przy projektowaniu budynków i ulic bierze się pod uwagę takie ekstremalne sytuacje?
- Technicznie możemy bardzo dużo miejsc odwodnić. Wszystko uzależnione jest od kosztów i odpowiednich parametrów, które trzeba przyjąć - odpowiada naukowiec. - Przyjmujemy zawsze średnie wartości. Pytanie czy na takie ekstremalne rozwiązania także powinniśmy się przygotować? Myślę, że tak.
