Nowe obozowisko dla ponad tysiąca żołnierzy powstanie w Toruniu

2026-03-19, 17:01 Monika Kaczyńska / TB

Szkolenie dla młodych ochotników na poligonie w Toruniu. / Fot. 1 Brygada Rakiet

Znajdą się w nim hale namiotowe na sprzęt wojskowy i kontenery mieszkalne. W obozowisku będzie stacjonował 2 Dywizjon Rakiet.

Za trzy miesiące w Toruniu ma zostać oddane do użytku nowoczesne obozowisko kontenerowe dla żołnierzy z 1 Brygady Rakiet. Powstaje na Podgórzu, w rejonie ul. Andersa, na terenie o powierzchni ponad 30 ha.



- To będzie tymczasowa lokalizacja brygady, w której zlokalizowane będą wszystkie pododdziały. Termin oddania tego rejonu zakwaterowania to czerwiec tego roku - mówi płk Marek Wasielewski, dowódca 1 Brygady Rakiet. - Umożliwi mi to swobodę w formowaniu jednostki. Gdy brygada otrzyma docelowe koszary, infrastruktura kontenerowa będzie stanowiła bazę dla innych jednostek, które będą przyjeżdżały, aby się szkolić na terenie toruńskiego poligonu.



Docelowo w obozowisku ma stacjonować ponad tysiąc żołnierzy. Obecnie 1 Brygada Rakiet ma siedzibę w kompleksie wojskowym przy ul. Sobieskiego w Toruniu. Jej część - 1 Dywizjon Rakiet - stacjonuje obecnie w Orzyszu.