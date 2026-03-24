O tym, jak w Toruniu wydane będą miliony złotych, zdecydują mieszkańcy

Dokładnie 10,8 mln złotych zostanie przeznaczonych na budżet obywatelski, to o 11 proc. więcej niż rok wcześniej/Fot. Dorota Witt
Blisko 11 milionów złotych będzie do podziału w czternastej już edycji budżetu obywatelskiego Torunia na 2027 rok.
Dokładnie 10 800 000 złotych zostanie przeznaczonych na budżet obywatelski. To o 11 proc. więcej niż rok wcześniej. W edycji na 2027 rok 3 240 000 zł pójdzie na przedsięwzięcia ogólnomiejskie, a pozostała kwota na lokalne. Te drugie mają limity kosztów: 300 tys. zł w przypadku inwestycji, remontów i zieleni, a 80 tys. zł dla pozostałych. Pomysły można zgłaszać do 24 kwietnia. Do każdego projektu trzeba dołączyć listę poparcia (od 2 do 15 podpisów w zależności od okręgu). Mieszkańcy w głosowaniu wybiorą te, które zostaną zrealizowane.
Jak zgłosić projekt do toruńskiego budżetu obywatelskiego? Odbędą się spotkania, które mają ułatwić mieszkańcom przełożenie pomysłów na konkretne projekty. To okazja, by skonsultować pomysł, dopytać o koszty, lokalizację czy formalności.
26 marca 2026 r. w godzinach 16-18.30 - dyżur merytoryczny w Toruńskim Laboratorium Miejskim (ul. Bydgoska 52, II piętro);
16 kwietnia 2026 r. w godzinach 16-18.30 - dyżur merytoryczny w Toruńskim Laboratorium Miejskim (ul. Bydgoska 52, II piętro).
Na pytania dotyczące budżetu obywatelskiego odpowiada także Biuro Dialogu i Innowacji Miejskich: tel. 56 611 86 73 i 56 611 86 92 (pon.-pt., w godz. 7.30-15.30) e-mail: bo@um.torun.pl. Projekt można zgłosić na stronie www.budzet.torun.pl lub osobiście, drukując i wypisując zamieszczony tam wniosek. Każda mieszkanka i każdy mieszkaniec może zgłosić maksymalnie trzy projekty: dwa lokalne (w swoim okręgu) i jeden ogólnomiejski. Nie ma ograniczeń wiekowych. Osoby niepełnoletnie potrzebują jedynie zgody rodzica lub opiekuna.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę