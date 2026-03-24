O tym, jak w Toruniu wydane będą miliony złotych, zdecydują mieszkańcy

2026-03-24, 09:59 Michał Zaręba/DW

Dokładnie 10,8 mln złotych zostanie przeznaczonych na budżet obywatelski, to o 11 proc. więcej niż rok wcześniej/Fot. Dorota Witt

Blisko 11 milionów złotych będzie do podziału w czternastej już edycji budżetu obywatelskiego Torunia na 2027 rok.

Dokładnie 10 800 000 złotych zostanie przeznaczonych na budżet obywatelski. To o 11 proc. więcej niż rok wcześniej. W edycji na 2027 rok 3 240 000 zł pójdzie na przedsięwzięcia ogólnomiejskie, a pozostała kwota na lokalne. Te drugie mają limity kosztów: 300 tys. zł w przypadku inwestycji, remontów i zieleni, a 80 tys. zł dla pozostałych. Pomysły można zgłaszać do 24 kwietnia. Do każdego projektu trzeba dołączyć listę poparcia (od 2 do 15 podpisów w zależności od okręgu). Mieszkańcy w głosowaniu wybiorą te, które zostaną zrealizowane.



Jak zgłosić projekt do toruńskiego budżetu obywatelskiego?

Odbędą się spotkania, które mają ułatwić mieszkańcom przełożenie pomysłów na konkretne projekty. To okazja, by skonsultować pomysł, dopytać o koszty, lokalizację czy formalności.

