Pułkownik Andrzej Magiera nowym dowódcą 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy

2026-05-08, 10:51  MK
Decyzję o wyznaczeniu pułkownika Andrzeja Magiery na stanowisko dowódcy 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej wręczył minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz / fot. x.com/KosiniakKamysz

Pułkownik Andrzej Magiera został wyznaczony na stanowisko nowego dowódcy 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Decyzję o obsadzie kluczowej funkcji w jednostce podległej Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych podjął wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Doświadczony oficer przejmuje stery w Bydgoszczy

Pułkownik Andrzej Magiera obejmuje dowództwo nad bydgoskimi logistykami po służbie w innych ważnych ośrodkach wojskowych kraju. Do tej pory oficer ten dowodził 4 Zielonogórską Brygadą Logistyczną, a w latach 2022–2025 pełnił funkcję komendanta 3 Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie. Jego powołanie do Bydgoszczy oznacza powierzenie jednostki o strategicznym znaczeniu dowódcy z wieloletnią praktyką w zarządzaniu strukturami zabezpieczenia wojsk.

Szeroki zasięg działania 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej

Jednostka z Bydgoszczy jest związkiem taktycznym bezpośrednio podległym Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Jej głównym zadaniem pozostaje realizacja operacji na rzecz polskich kontyngentów wojskowych poza granicami kraju oraz zabezpieczenie logistyczne wojsk w kraju.

Brygada zarządza dostawami zaopatrzenia oraz świadczy usługi specjalistyczne i gospodarcze dla jednostek w swoim rejonie odpowiedzialności. Struktura formacji obejmuje osiem podległych jednostek stacjonujących w garnizonach na terenie pięciu województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego oraz mazowieckiego.

Tysiące żołnierzy w misjach zagranicznych i krajowych

Bydgoscy logistycy od lat stanowią fundament polskich operacji międzynarodowych, biorąc udział w misjach m.in. w Syrii, Afganistanie, Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej. Obecnie żołnierze brygady pełnią służbę w Iraku, Kosowie, Bośni i Hercegowinie, a także na Łotwie i w Libanie.

Formacja regularnie angażuje się również w pomoc mieszkańcom i usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

