Młodzi liderzy spotkali się w Toruniu. III Wojewódzka Konferencja Samorządów Uczniowskich

2026-03-18, 14:38 Monika Kaczyńska/BN

Ponad 200 uczniów z 50 szkół w regionie wzięło udział w III Wojewódzkiej Konferencji Samorządów Uczniowskich. W toruńskiej „Od Nowie” spotkali się z opiekunami samorządów i ekspertami.

Rozmowy były m.in. o zaangażowaniu młodych w sprawy lokalnych społeczności i pozyskiwaniu środków na projekty. - Staramy się angażować we wszystkie wydarzenia tak, żeby aktywizować młodzież, bo szkoła to nie tylko nauka - mówią uczennice z Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku. - Staramy się organizować różne zabawy. Otrzęsiny to taka tradycyjna rzecz, ale organizujemy też pocztę walentynkową - dodają.



Klaudiusz Salamon, wiceprezes Fundacji Skyris zauważa, że ludzie chcą być odpowiedzialni za to, co dzieje się wokół małych społeczności, w tym przypadku uczniowskich. - Chcemy wzmacniać sprawczość, bo to nie jest tak, że tylko i wyłącznie szkoła ma się zmieniać dla uczniów, ale również uczniowie mogą się zmieniać szkołach - mówi.



Podczas warsztatów uczniowie pracowali też nad własnymi projektami. Najlepszy może liczyć na grant w wysokości 5 tysięcy złotych.