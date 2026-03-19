Halowe mistrzostwa świata w Toruniu. Hotel ułożył dla sportowców zdrowe polskie menu

2026-03-19, 07:00  Michał Zaręba/KB
W menu drużyn mają się znaleźć tradycyjne pierogi/fot. Pixabay

Prawie 700 zawodników z blisko 120 krajów przyjedzie do naszego regionu na Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce. Sportowcy będą nocować m.in w Hotelu Filmar, oddalonym o zaledwie 2 kilometry od Areny Toruń, gdzie odbędą się zawody. Sprawdziliśmy, jakie warunki przygotowano dla uczestników imprezy.

- Dostaliśmy wszelkie wytyczne ze Światowej Organizacji Lekkiej Atletyki - mówi Katarzyna Borawska, dyrektorka hotelu. - Głównie dotyczą wyżywienia. Musieliśmy skupić się na lokalnych produktach i polskich potrawach. Podam przykład: zamiast quesadilli robimy podpłomyki z kurczakiem, zamiast samosów czy sajgonek proponujemy ręcznie wyrabiane w naszej kuchni pierogi. Musimy wykluczyć plastik, ślad węglowy ma być bardzo niski. Kierunkujemy się na lokalnych dostawców i produkty. Goszczenie sportowców jest dla nas niesamowitym wyzwaniem. Jesteśmy dumni, że będziemy gościć u siebie najlepszych sportowców z całego świata, drużyny z 13 państw. Jest to dla nas wyzwanie, spotkanie z różnorodnością kulturową; bardzo się z tego cieszymy i jesteśmy dumni.

Podczas Mistrzostw hotel przygotuje catering dla 400 osób.

Zawody zaczną się w piątek 20 marca, a skończą się w niedzielę.

Relacja Michała Zaręby

