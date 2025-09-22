Toruń zaczyna odliczanie do Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce. Przed urzędem stoi zegar

2025-09-22, 14:50 Monika Kaczyńska/Redakcja

Przed Urzędem Marszałkowskim uruchomiony został zegar odliczający czas do zawodów/fot. Monika Kaczyńska

Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce w Toruniu zbliżają się wielkimi krokami. Przed Urzędem Marszałkowskim uruchomiony został zegar odliczający czas do zawodów.

- Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce zbliżają się wielkimi krokami. Nie było jeszcze wydarzenia lekkoatletycznego tej rangi w historii naszego województwa. To wielki zaszczyt, ale też zobowiązanie gościć najlepszych sportowców globu i kibiców z całego świata, a także promować nasz region jako miejsce, które nie tylko gotowe jest do organizacji wydarzenia sportowego najwyższej rangi, ale także do stworzenia atmosfery otwartości i wspólnoty - mówił marszałek Piotr Całbecki.



- Zakończyły się Mistrzostwa Świata w Tokio, natomiast w przyszłym roku najważniejszą imprezą światową będą właśnie Halowe Mistrzostwa Świata: Kujawy - Pomorze - Toruń. Ważniejszej imprezy nie ma w przyszłym roku, bo są tylko Mistrzostwa Europy, więc wszyscy najlepsi lekkoatleci przyjadą do Torunia na Mistrzostwa świata - mówi Krzysztof Wolsztyński, prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku Lekkoatletyki.



Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkiej Atletyce Kujawy Pomorze 26 to największe wydarzenie lekkoatletyczne w historii regionu i drugie tej rangi wydarzenie w Polsce. Przygotowania do wydarzenia idą pełną parą.

W Kujawsko-Pomorskiej Arenie Toruń, miejscu przyszłorocznej rywalizacji, kończy się wymiana nawierzchni lekkoatletycznej. Nowa jest dostosowana do standardów wyznaczonych przez World Athletics, dzięki czemu obiekt będzie miał status umożliwiający rozgrywanie zawodów lekkoatletycznych najwyższej rangi. Pozostaje jeszcze m.in. modernizacja infrastruktury teletechnicznej i teleinformacyjnej, remont dachu, remont korytarzy i zaplecza szatniowego, modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej i modernizacja dróg dojazdowych.





Sprzedaż biletów na mistrzostwa ma rozpocząć się na przełomie października/listopada.

Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej:



