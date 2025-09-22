Tylko dziś podróż regionalnym pociągiem za darmo! Zamiast biletu: dowód rejestracyjny i osobisty

2025-09-22, 09:58  Redakcja
W ramach Europejskiego Dnia bez Samochodu jest dostępna oferta bezpłatnych połączeń obsługiwanych przez przewoźników – Arriva i Polregio/fot. Tomasz Czachorowski/eventphoto.com.pl dla UMWKP

Jazda bez korków, objazdów i ograniczeń w ruchu? Tak! W poniedziałek (22 września) zamiast auta można wybrać darmowe przejazdy pociągami regionalnymi. W ramach Europejskiego Dnia bez Samochodu jest dostępna oferta bezpłatnych połączeń obsługiwanych przez przewoźników – Arriva i Polregio.

- Wystarczą dwa dokumenty: dowód rejestracyjny i dowód osobisty, aby tego dnia w kasie lub od konduktora otrzymać bilet uprawniający do bezpłatnych przejazdów kolejowych w naszym województwie – zachęca marszałek Piotr Całbecki.

Dzień bez Samochodu jest kulminacyjnym punktem trwającego od 16 do 22 września Europejskiego Tygodnia Mobilności – kampanii zainicjowanej przez Komisję Europejską, polegającej na promowaniu w miastach i gminach zrównoważonego transportu, w tym transportu zbiorowego, rowerowego, ruchu pieszego.


Tanie podróżowanie koleją w kujawsko- pomorskim możliwe jest również każdego innego dnia. Samorząd województwa, który organizuje pasażerskie połączenia kolejowe w regionie, w tym roku dopłaca przewoźnikom 200 mln złotych. Dzięki tej dotacji, w ramach taryfy kujawsko-pomorskiej, pasażerowie za bilet płacą o 40 proc. mniej (w porównaniu do ceny podstawowej). Za pierwsze 10 kilometrów 4,70 złotych i 0,2462 zł za każdy kolejny kilometr. Tym rozwiązaniem zachęcamy podróżnych do korzystania z dróg żelaznych, nie tylko asfaltowych.

Samorząd województwa ponosi również koszty dostępu do infrastruktury kolejowej i opłaty dworcowe. Z budżetu województwa przeznaczmy na ten cel 33 mln złotych rocznie.

Dodatkowo dla mieszkańców i pasażerów Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego na podstawie porozumień z innymi samorządami współorganizuje ponad 30 par połączeń kolejowych między województwami. Pociągi regionalne docierają m.in. do stolicy Wielkopolski i Łodzi, nad Zachodnie Wybrzeże, do Olsztyna, województwa mazowieckiego i pomorskiego. Uruchamiamy też sezonowe połączenia kolejowe do popularnych miejscowości wypoczynkowych do Kołobrzegu i na Hel.

