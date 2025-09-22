Tylko dziś podróż regionalnym pociągiem za darmo! Zamiast biletu: dowód rejestracyjny i osobisty

2025-09-22, 09:58 Redakcja

W ramach Europejskiego Dnia bez Samochodu jest dostępna oferta bezpłatnych połączeń obsługiwanych przez przewoźników – Arriva i Polregio/fot. Tomasz Czachorowski/eventphoto.com.pl dla UMWKP

Jazda bez korków, objazdów i ograniczeń w ruchu? Tak! W poniedziałek (22 września) zamiast auta można wybrać darmowe przejazdy pociągami regionalnymi. W ramach Europejskiego Dnia bez Samochodu jest dostępna oferta bezpłatnych połączeń obsługiwanych przez przewoźników – Arriva i Polregio.

- Wystarczą dwa dokumenty: dowód rejestracyjny i dowód osobisty, aby tego dnia w kasie lub od konduktora otrzymać bilet uprawniający do bezpłatnych przejazdów kolejowych w naszym województwie – zachęca marszałek Piotr Całbecki.



Dzień bez Samochodu jest kulminacyjnym punktem trwającego od 16 do 22 września Europejskiego Tygodnia Mobilności – kampanii zainicjowanej przez Komisję Europejską, polegającej na promowaniu w miastach i gminach zrównoważonego transportu, w tym transportu zbiorowego, rowerowego, ruchu pieszego.



