Przejazd jest często zamknięty, kierowcy czekają kilkadziesiąt minut. Apel do ministerstwa

2025-09-24, 08:04 Marcin Doliński/Redakcja

Przejazd kolejowy w Laskowicach/fot. Marcin Doliński

Posłanka Iwona Karolewska interweniuje w Ministerstwie Infrastruktury w sprawie przejazdu kolejowego w Laskowicach koło Świecia. Chodzi o wybudowanie tam wiaduktu drogowego.

Przeprawa samochodem przez tory w Laskowicach (powiat świecki) trwa nawet kilkadziesiąt minut. - Niestety przejazd kolejowy jest bardzo często zamknięty i to przez bardzo długi czas. To paraliżuje wiele możliwości rozwojowych, między innymi gminy Jeżewo, ale też północnej części naszego powiatu – mówi posłanka Iwona Karolewska. - Nie można skonfigurować dojazdu autobusów ze Świecia, przez co transport pasażerski w tym miejscu jest wykorzystywany w niewielkim stopniu. Ogranicza to też możliwości inwestycyjne gminy Jeżewo.



Posłanka - wraz ze starostą świeckim i wójtem gminy Jeżewo - interweniują w tej sprawie w Ministerstwie Infrastruktury. - Są możliwości pozyskania środków na bezkolizyjne przejazdy. Odbyliśmy też spotkanie z marszałkiem, jest zainteresowany, aby spotkać się z Ministerstwem Infrastruktury i być beneficjentem wniosku o pozyskanie środków – mówi posłanka.



Kilka tygodni temu z pomocą ruszyli również radni gminy Jeżewo i powiatu świeckiego, kierując apel do rządu i PKP.