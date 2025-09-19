Wykolejenie pociągu w Nowej Wsi Wielkiej. Droga powiatowa zablokowana [aktualizacja]
Do zdarzenia doszło po godz. 3:00 w Nowej Wsi Wielkiej (pow. bydgoski). Na miejscu działały służby. Nikt nie ucierpiał.
Utrudnienia na drodze powiatowej 1551C, która jest zablokowana. Wytyczono objazdy.
Aktualizacja: Po godz. 8:30 służby zakończyły czynności w Nowej Wsi Wielkiej. Droga jest przejezdna.
Specjaliści badają okoliczności zdarzenia. Nie ma osób poszkodowanych. Strażacy informują, że akcja jest już zakończona