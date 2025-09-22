Starszy pan umierał na środku ulicy w Toruniu! Policjanci uratowali mu życie - dramatyczny film!

2025-09-22, 12:41  Redakcja
Starszy pan umierał na środku ulicy w Toruniu! Policjanci uratowali mu życie/fot. KMP Toruń

Starszy pan umierał na środku ulicy w Toruniu! Policjanci uratowali mu życie/fot. KMP Toruń

Zdecydowana reakcja policjantów z komisariatu na toruńskim Śródmieściu ocaliła życie 89-latka. Senior nagle zasłabł na ulicy, a jego stan wymagał natychmiastowej reanimacji.

Policjanci z komisariatu na toruńskim Śródmieściu, w trakcie przejazdu w rejon służbowy zostali poproszeni o pomoc mężczyźnie, który zasłabł.
Gdy przyjechali na miejsce, okazało się, że przy ulicy Grudziądzkiej, na chodniku leży nieprzytomny i siny 89-letni torunianin. Początkowo mężczyzna jeszcze oddychał, jednak jego stan szybko się pogorszył i wkrótce oddech ustał.

Sierżant Zuzanna Sadecka bez chwili wahania rozpoczęła masaż serca. W tym samym czasie starszy posterunkowy Michał Borkowski poinformował dyżurnego o zaistniałej sytuacji i wiedząc, że w pobliżu jest stacja pogotowia ratunkowego, pobiegł tam, by wezwać pomoc. Już po chwili poszkodowany odzyskał oddech.
Dwóch obecnych na miejscu świadków wspierało działania funkcjonariuszki. Mężczyźni pomogli w ułożeniu seniora i dbali o udrożnienie oddechu.

Niestety, stan 89-latka ponownie się pogorszył. Policjantka rozpoczęła ponownie resuscytację krążeniowo-oddechową. Dzięki skutecznym działaniom pani sierżant, starszy mężczyzna ponownie odzyskał funkcje życiowe.

Policjantka oprócz prowadzenia reanimacji, zadbała również o komfort psychiczny 89-latka, pozostając przy nim i monitorując jego stan aż do przybycia zespołu ratownictwa medycznego. Kilka minut później medycy przejęli dalszą opiekę nad 89-letnim mężczyzną.

Toruń

Region

Toruń zaczyna odliczanie do Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce. Przed urzędem stoi zegar

Toruń zaczyna odliczanie do Mistrzostw Świata w Lekkiej Atletyce. Przed urzędem stoi zegar

2025-09-22, 14:50
Średniowieczni wojownicy na budowie gazociągu w Borkowie. Archeologiczna sensacja

Średniowieczni wojownicy na budowie gazociągu w Borkowie. Archeologiczna sensacja!

2025-09-22, 13:47
NIK: MKiDN wydawało pieniądze na Muzeum Pamięć i Tożsamość z naruszeniem prawa

NIK: MKiDN wydawało pieniądze na Muzeum „Pamięć i Tożsamość” z naruszeniem prawa

2025-09-22, 13:11
Strażacy z regionu usłyszeli zarzut gwałtu - potwierdza prokuratura w Białymstoku

Strażacy z regionu usłyszeli zarzut gwałtu - potwierdza prokuratura w Białymstoku

2025-09-22, 11:52
Tragedia w gminie Zbójno. W czasie wędkowania utonął 14-letni chłopak...

Tragedia w gminie Zbójno. W czasie wędkowania utonął 14-letni chłopak...

2025-09-22, 10:36
Tylko dziś podróż regionalnym pociągiem za darmo Zamiast biletu: dowód rejestracyjny i osobisty

Tylko dziś podróż regionalnym pociągiem za darmo! Zamiast biletu: dowód rejestracyjny i osobisty

2025-09-22, 09:58
Czy przedsiębiorcy powinni się obawiać e- Faktur Wyjaśniamy w Rozmowie Dnia PR PiK

Czy przedsiębiorcy powinni się obawiać e- Faktur? Wyjaśniamy w „Rozmowie Dnia" PR PiK

2025-09-22, 08:59
Kolizja w podbydgoskim Pawłówku. Zderzyły się dwa auta. Są utrudnienia

Kolizja w podbydgoskim Pawłówku. Zderzyły się dwa auta. Są utrudnienia

2025-09-22, 08:42
Grudziądzki szpital dostał pieniądze z KPO. Lecznica zainwestuje w cyfryzację i cyberochronę

Grudziądzki szpital dostał pieniądze z KPO. Lecznica zainwestuje w cyfryzację i cyberochronę

2025-09-22, 07:55

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę