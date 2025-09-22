Starszy pan umierał na środku ulicy w Toruniu! Policjanci uratowali mu życie - dramatyczny film!

2025-09-22, 12:41 Redakcja

Starszy pan umierał na środku ulicy w Toruniu! Policjanci uratowali mu życie/fot. KMP Toruń

Zdecydowana reakcja policjantów z komisariatu na toruńskim Śródmieściu ocaliła życie 89-latka. Senior nagle zasłabł na ulicy, a jego stan wymagał natychmiastowej reanimacji.

Policjanci z komisariatu na toruńskim Śródmieściu, w trakcie przejazdu w rejon służbowy zostali poproszeni o pomoc mężczyźnie, który zasłabł.

Gdy przyjechali na miejsce, okazało się, że przy ulicy Grudziądzkiej, na chodniku leży nieprzytomny i siny 89-letni torunianin. Początkowo mężczyzna jeszcze oddychał, jednak jego stan szybko się pogorszył i wkrótce oddech ustał.



Sierżant Zuzanna Sadecka bez chwili wahania rozpoczęła masaż serca. W tym samym czasie starszy posterunkowy Michał Borkowski poinformował dyżurnego o zaistniałej sytuacji i wiedząc, że w pobliżu jest stacja pogotowia ratunkowego, pobiegł tam, by wezwać pomoc. Już po chwili poszkodowany odzyskał oddech.

Dwóch obecnych na miejscu świadków wspierało działania funkcjonariuszki. Mężczyźni pomogli w ułożeniu seniora i dbali o udrożnienie oddechu.



Niestety, stan 89-latka ponownie się pogorszył. Policjantka rozpoczęła ponownie resuscytację krążeniowo-oddechową. Dzięki skutecznym działaniom pani sierżant, starszy mężczyzna ponownie odzyskał funkcje życiowe.



Policjantka oprócz prowadzenia reanimacji, zadbała również o komfort psychiczny 89-latka, pozostając przy nim i monitorując jego stan aż do przybycia zespołu ratownictwa medycznego. Kilka minut później medycy przejęli dalszą opiekę nad 89-letnim mężczyzną.