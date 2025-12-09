Dobra informacja dla emerytów i rencistów. Świadczenia od ZUS-u jeszcze przed świętami

2025-12-09, 10:36 Maciej Wilkowski/Redakcja

ZUS zdąży z emeryturami przed świętami/fot. ilustracyjna, ZUS

Emerytury i renty zostaną przekazane przed świętami – zapewnia ZUS. Dotyczy to zarówno tych, świadczeń wypłacanych za pośrednictwem listonosza jak i tych dostarczanych na konto.

O szczegółach opowiedziała Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS. – Świadczenia z terminem 6 grudnia emeryci i renciści już otrzymali. Wcześniej zostaną przekazane te przypadające na 20 grudnia. W tym przypadku świadczenia doręczane przez listonoszy trafią na pocztę 16 grudnia, natomiast przelewy na konta bankowe zostaną wysłane 18 grudnia. Z wyprzedzeniem przekazane zostaną również świadczenia z terminem 25 grudnia. Doręczenia pocztowe zostaną przygotowane 18 grudnia, a przelewy bankowe 22 grudnia – powiedziała Michałek.



Do końca miesiąca ZUS wypłaci także świadczenia z terminem 1 stycznia.