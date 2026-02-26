Uczniowie z regionu pisali test z odpowiedzialności za środowisko. III Olimpiada Zrównoważonej Przyszłości

2026-02-26, 16:39  Agata Raczek/BN
Odbył się pierwszy etap III Olimpiady Zrównoważonej Przyszłości/fot. Pixabay/ilustracyjna

Ekologia, wiedza i realny wpływ na przyszłość planety - to główne kwestie, z którymi muszą zmierzyć się uczestnicy III Olimpiady Zrównoważonej Przyszłości.

Olimpiada ma nie tylko sprawdzić wiedzę, ale przede wszystkim kształtować proekologiczne postawy wśród młodych ludzi. - Olimpiada dotyczy zagadnień interdyscyplinarnych, ponieważ łączy geografię, biologię i chemię - powiedziała Agata Stanecka, nauczycielka chemii w Szkole Podstawowej nr 31 w Bydgoszczy.

Rywalizacja odbywa się w trzech etapach. Pierwszy - szkolny - odbył się w środę (25 lutego). W konkursie wzięło udział ponad 250 uczniów z 24 kujawsko-pomorskich szkół. Wśród nich byli reprezentanci wspomnianej bydgoskiej podstawówki. - Interesuję się biologią i chemią, więc pomyślałem, że wzięcie udziału w olimpiadzie może być ciekawym doświadczeniem - oznajmił jeden z uczniów.

Inny uczestnik konkursu zdradził, jak wyglądał test w pierwszym etapie olimpiady. - Było 40 pytań zamkniętych, takich intuicyjnych i związanych z codziennością, jak np. kwestia smogu - powiedział.

Za miesiąc, 25 marca odbędzie się etap rejonowy (w formie online), a finał - 10 kwietnia zostanie rozegrany w siedzibie organizatora, a więc Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej i Sportu.

Relacja Agaty Raczek

Bydgoszcz

Region

